У демократов большинство в палате представителей. Предварительные итоги выборов в США

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В США прошли промежуточные выборы в верхнюю и нижнюю палаты конгресса (сенат и палата представителей соответственно), а также выборы губернаторов в некоторых штатах. Всего были переизбраны 35 из 100 сенаторов, все 435 членов палаты представителей, 39 губернаторов штатов и территорий. «Ведомости» рассказывают о первых результатах промежуточных выборов.

Демократы лидируют на выборах в палату представителей

Республиканская партия США впервые за восемь лет теряет контроль над палатой представителей. По данным на 13.00 мск, наступила ясность с 412 из 435 мест в нижней палате конгресса. Демократы получили большинство мест — 219, тогда как республиканцы — всего 193. Американские медиа, например каналы CNN и Fox News, говорят о победе демократов как о неизбежном событии. Данных о том, кому достанутся еще 23 места, пока нет. Подсчет голосов продолжается. Последние избирательные участки на западном побережье США и в штате Гавайи закрылись только в 8.00 мск (19.00 по местному времени).

Демократическая партия считает прошедшие выборы своим успехом.

«Завтра в Америке настанет новый день», — заявила лидер демократов в нижней палате Нэнси Пелоси, добавив, что такой результат — это возрождение системы сдержек и противовесов.

Большинство демократов в палате представителей — это не просто победа одной партии, это проявление здоровой американской демократии, соглашается редакция The Washington Post (WP). Бывшая кандидат в президенты Хилари Клинтон ранее заявила, что промежуточные выборы в конгресс могут спасти демократию в стране: «В течение последних двух лет мы наблюдали, как эта администрация [президента США Дональда Трампа] атакует и подрывает наши демократические институты и ценности. Сегодня мы говорим: хватит», — написала она в Twitter.

Сенат по-прежнему будет республиканским

Республиканская партия, как и ожидалось, сохранила большинство в сенате. Согласно предварительным данным, на 13.00 мск республиканцы получили 51 место из 100, демократы — 43 места. Еще два места достались независимым кандидатам.

Пока неизвестны итоги голосования, которые определят судьбу еще четырех мест в сенате, однако демократы потеряли даже математические шансы на победу.

За республиканцами остается контроль не только над сенатом, но и над исполнительной и судебной ветвями, но демократы, имея большинство в палате представителей, смогут препятствовать курсу Трампа, поясняет BBC News.

Трамп назвал итоги выборов грандиозным успехом

По информации CNN, президент и его советники наблюдают за прогнозами итогов промежуточных выборов, находясь в «хорошем настроении». Ранее CNN сообщил, что Трамп не планировал каких-либо официальных мероприятий в день выборов. Помощники и советники президента следят за голосованием и регулярно докладывают Трампу о расстановке сил демократов и республиканцев. Информация поступает в так называемый «оперативный штаб» Трампа, находящийся в западном крыле Белого дома, отмечает телеканал.

По данным CNN, Трамп смирился с ожидаемой потерей республиканской партией большинства в нижней палате конгресса.

Как проходят выборы губернаторов

В нескольких штатах наблюдается конкурентная борьба за пост губернатора. В некоторых случаях отрыв одного кандидата от другого не превышает 1% голосов. Например, во Флориде по итогам подсчета 99% голосов республиканец Рон ДеСантис (набрал 49,75%) обошел демократа Эндрю Гиллума (49,07%). В Канзасе по итогам подсчета 96% голосов республиканец Крис Кобач (43,3%) проигрывает выборы демократу Лоре Келли (47,79%). В Висконсине по результатам подсчета 99% голосов выигрывает демократ Тони Эверс (49,59%). Его соперник республиканец Скотт Уокер набрал 48,43% голосов.

Как отмечает Fox News со ссылкой на предварительные итоги голосования на 13.00 мск, кандидаты от республиканской партии лидируют на выборах губернаторов в шести штатах, демократы — в 11 штатах США. Независимым кандидатам пробиться в лидеры губернаторской гонки не удалось.

По данным Fox News, республиканец Генри Макмастер выигрывает в борьбе за пост губернатора Южной Каролины, Лэрри Хоган — в штате Мэриленд, Чарли Бейкер второй раз станет губернатором в штате Массачусетс. В Теннеси лидирует Билл Ли, в Алабаме — Кей Айви. Согласно прогнозу CNN, республиканец Аса Хатчисон победит в борьбе за пост губернатора Арканзаса. Демократ Том Вулф второй раз станет губернатором Пенсильвании.

Наибольшие отрывы между кандидатами наблюдаются в Род-Айленде, Иллинойсе и Мичигане. Джина Раймондо, кандидат от демократической партии, добилась переизбрания в губернаторы Род-Айленда. По итогам подсчета 93% голосов она набрала 52,75%. Ее соперник, республиканец Аллан Фунг, получил только 37,3% голосов. В Иллинойсе по итогам подсчета 98% голосов демократ Джей Прицкер (53,99%) обошел действующего губернатора, республиканца Брюса Раунера (39,31%). По итогам подсчета 94% голосов в Мичигане демократ Гретхен Уитмер (53,11%) побеждает республиканца Билла Шуетта (44,03%).

Что помешало республиканцам

Демократам помогла необычно высокая явка в некоторых штатах. Например, в Джорджии избиратели часами ждали в очереди под дождем, чтобы отдать свои голоса, а в Неваде голосование продолжалось еще три часа после того, как избирательные участки должны были закрыться, отмечает AP. При этом на выборы пришло много молодежи и женщин, что тоже сыграло на руку демократам.

Хотя «голубой волны» (победы демократов во всех штатах, включая те, которые голосовали за Трампа на президентских выборах 2016 г.) не произошло, для демократической партии эти выборы стали более удачными, чем для республиканской, пишет The Wall Street Journal.

Во многом это вина лично Трампа: накануне выборов он решил заручиться поддержкой той части электората, которая и так бы проголосовала за него, вместо того чтобы смягчить риторику и привлечь других избирателей, поясняет издание.

Как только Трамп на несколько дней прекращает свои радикальные высказывания, его рейтинги повышаются; однако он никогда не упускает возможность устроить спектакль, поэтому он теряет влияние, согласна колумнист WP Меган Макардл.

По ее словам, обеим партиям следует подумать о возможностях, упущенных на этих выборах, а не праздновать частичную победу.

«Если вы ожидали, что эти выборы принесут сокрушительную победу одной из партий и положат конец поляризации американского общества, вы ошибались: страна остается как никогда разделенной между «синими» и «красными», — считает Элен Камарк из исследовательского центра Brookings Institution.

Поэтому приготовьтесь еще к двум, а может, и больше, годам безвыходных ситуаций. Палата представителей под контролем демократов будет блокироваться республиканским сенатом, обе палаты будут ограничены действиями президента, который усугубляет раскол, вместо того чтобы объединять общество. Элен Камарк исследовательский центр Brookings Institution

Доллар немного слабеет