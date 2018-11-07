У демократов большинство в палате представителей. Предварительные итоги выборов в США
Республиканцы, как и ожидалось, сохранили контроль над сенатом.
Республиканцы, как и ожидалось, сохранили контроль над сенатом.
В США прошли промежуточные выборы в верхнюю и нижнюю палаты конгресса (сенат и палата представителей соответственно), а также выборы губернаторов в некоторых штатах. Всего были переизбраны 35 из 100 сенаторов, все 435 членов палаты представителей, 39 губернаторов штатов и территорий. «Ведомости» рассказывают о первых результатах промежуточных выборов.
Республиканская партия США впервые за восемь лет теряет контроль над палатой представителей. По данным на 13.00 мск, наступила ясность с 412 из 435 мест в нижней палате конгресса. Демократы получили большинство мест — 219, тогда как республиканцы — всего 193. Американские медиа, например каналы CNN и Fox News, говорят о победе демократов как о неизбежном событии. Данных о том, кому достанутся еще 23 места, пока нет. Подсчет голосов продолжается. Последние избирательные участки на западном побережье США и в штате Гавайи закрылись только в 8.00 мск (19.00 по местному времени).
«Завтра в Америке настанет новый день», — заявила лидер демократов в нижней палате Нэнси Пелоси, добавив, что такой результат — это возрождение системы сдержек и противовесов.
Большинство демократов в палате представителей — это не просто победа одной партии, это проявление здоровой американской демократии, соглашается редакция The Washington Post (WP). Бывшая кандидат в президенты Хилари Клинтон ранее заявила, что промежуточные выборы в конгресс могут спасти демократию в стране: «В течение последних двух лет мы наблюдали, как эта администрация [президента США Дональда Трампа] атакует и подрывает наши демократические институты и ценности. Сегодня мы говорим: хватит», — написала она в Twitter.
Республиканская партия, как и ожидалось, сохранила большинство в сенате. Согласно предварительным данным, на 13.00 мск республиканцы получили 51 место из 100, демократы — 43 места. Еще два места достались независимым кандидатам.
Пока неизвестны итоги голосования, которые определят судьбу еще четырех мест в сенате, однако демократы потеряли даже математические шансы на победу.
За республиканцами остается контроль не только над сенатом, но и над исполнительной и судебной ветвями, но демократы, имея большинство в палате представителей, смогут препятствовать курсу Трампа, поясняет BBC News.
По информации CNN, президент и его советники наблюдают за прогнозами итогов промежуточных выборов, находясь в «хорошем настроении». Ранее CNN сообщил, что Трамп не планировал
В нескольких штатах наблюдается конкурентная борьба за пост губернатора. В некоторых случаях отрыв одного кандидата от другого не превышает 1% голосов. Например, во Флориде по итогам подсчета 99% голосов республиканец Рон ДеСантис (набрал 49,75%) обошел демократа Эндрю Гиллума (49,07%). В Канзасе по итогам подсчета 96% голосов республиканец Крис Кобач (43,3%) проигрывает выборы демократу Лоре Келли (47,79%). В Висконсине по результатам подсчета 99% голосов выигрывает демократ Тони Эверс (49,59%). Его соперник республиканец Скотт Уокер набрал 48,43% голосов.
Как отмечает Fox News со ссылкой на предварительные итоги голосования на 13.00 мск, кандидаты от республиканской партии лидируют на выборах губернаторов в шести штатах, демократы — в 11 штатах США. Независимым кандидатам пробиться в лидеры губернаторской гонки не удалось.
По данным Fox News, республиканец Генри Макмастер выигрывает в борьбе за пост губернатора Южной Каролины, Лэрри Хоган — в штате Мэриленд, Чарли Бейкер второй раз станет губернатором в штате Массачусетс. В Теннеси лидирует Билл Ли, в Алабаме — Кей Айви. Согласно прогнозу CNN, республиканец Аса Хатчисон победит в борьбе за пост губернатора Арканзаса. Демократ Том Вулф второй раз станет губернатором Пенсильвании.
Наибольшие отрывы между кандидатами наблюдаются в
Демократам помогла необычно высокая явка в некоторых штатах. Например, в Джорджии избиратели часами ждали в очереди под дождем, чтобы отдать свои голоса, а в Неваде голосование продолжалось еще три часа после того, как избирательные участки должны были закрыться, отмечает AP. При этом на выборы пришло много молодежи и женщин, что тоже сыграло на руку демократам.
Во многом это вина лично Трампа: накануне выборов он решил заручиться поддержкой той части электората, которая и так бы проголосовала за него, вместо того чтобы смягчить риторику и привлечь других избирателей, поясняет издание.
По ее словам, обеим партиям следует подумать о возможностях, упущенных на этих выборах, а не праздновать частичную победу.
«Если вы ожидали, что эти выборы принесут сокрушительную победу одной из партий и положат конец поляризации американского общества, вы ошибались: страна остается как никогда разделенной между «синими» и «красными», — считает Элен Камарк из исследовательского центра Brookings Institution.
Поэтому приготовьтесь еще к двум, а может, и больше, годам безвыходных ситуаций. Палата представителей под контролем демократов будет блокироваться республиканским сенатом, обе палаты будут ограничены действиями президента, который усугубляет раскол, вместо того чтобы объединять общество.
Курс доллара в среду утром по отношению к большинству мировых валют снижается. Об этом свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.10 мск курс евро вырос до $1,1454. На момент предыдущего закрытия торгов за евро давали $1,1427. Курс доллара к иене опустился до 113,28 иены за доллар (на закрытии — 113,44 иены). Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опустился на 0,36% и составил 95,97 пункта.