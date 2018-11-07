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11:16 (мск), источник: РИА Новости

Власти поддержат отдельные крупные компании в случае новых санкций США

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские власти могут поддержать отдельные крупные компании в случае, если они попадут под новые санкции США, заявил журналистам председатель правительства России Дмитрий Медведев.

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Источник: РИА Новости

Администрация США во вторник объявила, что РФ не соблюла американский закон о химоружии. По словам представителя госдепартамента США Хезер Науэрт, госдеп намерен действовать согласно закону, который требует от него введения против России новых санкций, поскольку Россия не выполнила требования Вашингтона в рамках «дела Скрипаля».

Дело Скрипалей
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«Санкции в отношении нашей страны я уже неоднократно комментировал, здесь мне абсолютно добавить нечего, мы приспособились к различного рода ограничениям», — заявил Медведев, говоря о возможных новых санкциях со стороны США.

Он отметил, что подобные ограничения «даже дают нам определенный простор для того, чтобы совершенствовать свою экономику, создавать какие-то новые хозяйственные механизмы».

«Поэтому ничего критичного не произойдет, я в этом уверен. Но все это неприятно и, конечно, заставит нас определенные решения принимать в случае необходимости, в том числе и по поддержке отдельных компаний, крупных компаний, если они окажутся под подобного рода санкциями. Но, безусловно, мы это все выдержим. Просто жалко, что на это приходится тратить силы», — заключил глава правительства РФ.

Справка
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Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступил в силу 27 августа. И это только начало.

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