Власти поддержат отдельные крупные компании в случае новых санкций США

Источник: РИА Новости

Администрация США во вторник объявила, что РФ не соблюла американский закон о химоружии. По словам представителя госдепартамента США Хезер Науэрт, госдеп намерен действовать согласно закону, который требует от него введения против России новых санкций, поскольку Россия не выполнила требования Вашингтона в рамках «дела Скрипаля».

«Санкции в отношении нашей страны я уже неоднократно комментировал, здесь мне абсолютно добавить нечего, мы приспособились к различного рода ограничениям», — заявил Медведев, говоря о возможных новых санкциях со стороны США.

Он отметил, что подобные ограничения «даже дают нам определенный простор для того, чтобы совершенствовать свою экономику, создавать какие-то новые хозяйственные механизмы».

«Поэтому ничего критичного не произойдет, я в этом уверен. Но все это неприятно и, конечно, заставит нас определенные решения принимать в случае необходимости, в том числе и по поддержке отдельных компаний, крупных компаний, если они окажутся под подобного рода санкциями. Но, безусловно, мы это все выдержим. Просто жалко, что на это приходится тратить силы», — заключил глава правительства РФ.