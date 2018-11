Расколотая власть. В США состоялись промежуточные выборы

«Красные» остались в Сенате

Согласно предварительным данным американских телекомпаний CNN, ABC и NBC, а также ведущих американских печатных изданий The Washington Post, The New York Times и Politico, республиканцам удалось закрепить уже числившиеся за ними девять мест в Сенате, а также завоевать еще три.