Расколотая власть. В США состоялись промежуточные выборы
Согласно предварительным результатам, республиканцы сохранили контроль над Сенатом, но утратили большинство в Палате представителей.
Согласно предварительным результатам, республиканцы сохранили контроль над Сенатом, но утратили большинство в Палате представителей.
ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Промежуточные выборы в Конгресс США, на которых американцы избирали 35 из 100 сенаторов и всех 435 конгрессменов, состоялись во вторник в Соединенных Штатах. Исход волеизъявления американцев стал в целом ожидаемым: республиканцы сохранили контроль над Сенатом и даже укрепили там свои позиции, но утратили большинство в Палате представителей.
Выборы носят название промежуточных, поскольку проводятся через два года после предыдущих президентских выборов и за два года до следующих. В этом году американские политологи выделили 38 так называемых колеблющихся штатов перед выборами в нижнюю палату Конгресса и 13 — в верхнюю. В них итоги голосования даже местные специалисты не брались предсказывать. Именно за результатами волеизъявления жителей этих штатов наиболее пристально следила вся страна, все американские телеканалы и сам Белый дом. Помимо сенаторов и конгрессменов американцы также выбирали 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 членов законодательных собраний штатов, судей и членов советов школьных округов.
Несмотря на то, что в верхнюю палату Конгресса избирали 35 сенаторов, судьба 22 из них была фактически известна заранее. Так, например, уверенно сохранили за собой сенатские места демократы в Калифорнии, в Массачусетсе, в Мэриленде, Миннесоте и
В частности, практически вровень шли на протяжении всего подсчета голосов во Флориде демократ Билл Нелсон и республиканец Рик Скотт, который в настоящее время является губернатором этого штата. Последний, к слову, вырвал победу у Нелсона, занимавшего сенатское кресло 18 лет, с минимальным отрывом в 0,8% голосов. Похожую картину можно было наблюдать и в Техасе, где демократ Роберт О’Рурк боролся за место, удерживаемое республиканцем Тедом Крузом, но все же уступил ему с разницей 3% голосов. Преимущество кандидатов в других штатах было, в целом, более явным.
Яркими были выборы в штате Миссури, выступлением в котором Трамп в понедельник завершил свой цикл мероприятий в поддержку республиканцев в преддверии выборов. Там за место действующего сенатора от Демократической партии Клэр Маккаскил боролся 38-летний генпрокурор штата Джош Хоули, в поддержку которого неоднократно выступал сам Трамп. Хоули в конечном итоге победил с отрывом в 7%.
Согласно предварительным данным американских телекомпаний CNN, ABC и NBC, а также ведущих американских печатных изданий The Washington Post, The New York Times и Politico, республиканцам удалось закрепить уже числившиеся за ними девять мест в Сенате, а также завоевать еще три.
Это обстоятельство поможет Трампу гораздо проще назначать людей на те или иные позиции в правительстве, которые требуют утверждения Сенатом.
Президент положительно охарактеризовал результаты выборов в Сенат, опубликовав по этому поводу сообщение в Twitter. «Огромный успех сегодня. Спасибо всем вам!» — написал американский лидер, нарушив восьмичасовую тишину в своем аккаунте в социальной сети.
После того, как ведущие СМИ по итогам предварительного подсчета голосов огласили победу республиканцев в битве за верхнюю палату Конгресса, исход выборов прокомментировал ряд политиков и экспертов, в том числе влиятельный
Результаты предвыборных опросов общественного мнения, сулившие победу демократам в борьбе за большинство в Палате представителей, оказались достаточно точными. Согласно прогнозам телекомпании CNN, демократы получили большинство голосов, причем с солидным запасом — 238 мандатов против 197 у республиканцев. Серьезным ударом по позициям республиканцев стало поражение в штате Вирджиния Барбары Комсток, считавшейся одной из самых решительных сторонников президента Трампа, а также победа 77-летней Донны Шалейлы, занимавшей в администрации президента Билла Клинтона пост министра здравоохранения и социальных служб.
Утешительным призами для республиканцев стала победа брата
Официальных итогов голосования не будет еще несколько дней, однако уже ясно: «синие» (традиционный цвет демократов) выполнили
Кроме того, как отметила телекомпания KTLA, демократы, вероятно, попытаются надавить на болевую точку Трампа и займутся расследованием его личных финансов, в том числе потребуют предоставления его налоговых деклараций.
Хотя официальных результатов промежуточных выборов в Конгресс придется ждать еще относительно долго, победа республиканцев в Сенате и их поражение в Палате представителей уже очевидны. Как сообщила журналистам в ночь на 7 ноября