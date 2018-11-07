Расколотая власть. В США состоялись промежуточные выборы

Источник: AP 2018

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Промежуточные выборы в Конгресс США, на которых американцы избирали 35 из 100 сенаторов и всех 435 конгрессменов, состоялись во вторник в Соединенных Штатах. Исход волеизъявления американцев стал в целом ожидаемым: республиканцы сохранили контроль над Сенатом и даже укрепили там свои позиции, но утратили большинство в Палате представителей.

Выборы носят название промежуточных, поскольку проводятся через два года после предыдущих президентских выборов и за два года до следующих. В этом году американские политологи выделили 38 так называемых колеблющихся штатов перед выборами в нижнюю палату Конгресса и 13 — в верхнюю. В них итоги голосования даже местные специалисты не брались предсказывать. Именно за результатами волеизъявления жителей этих штатов наиболее пристально следила вся страна, все американские телеканалы и сам Белый дом. Помимо сенаторов и конгрессменов американцы также выбирали 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 членов законодательных собраний штатов, судей и членов советов школьных округов.

«Красные» остались в Сенате

Несмотря на то, что в верхнюю палату Конгресса избирали 35 сенаторов, судьба 22 из них была фактически известна заранее. Так, например, уверенно сохранили за собой сенатские места демократы в Калифорнии, в Массачусетсе, в Мэриленде, Миннесоте и Нью-Йорке, а республиканцы не потеряли свои места в Миссисипи, Небраске, Юте и Вайоминге. Основная же борьба развернулась во Флориде, Аризоне, Индиане, Нью-Джерси и еще девяти штатах.

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В частности, практически вровень шли на протяжении всего подсчета голосов во Флориде демократ Билл Нелсон и республиканец Рик Скотт, который в настоящее время является губернатором этого штата. Последний, к слову, вырвал победу у Нелсона, занимавшего сенатское кресло 18 лет, с минимальным отрывом в 0,8% голосов. Похожую картину можно было наблюдать и в Техасе, где демократ Роберт О’Рурк боролся за место, удерживаемое республиканцем Тедом Крузом, но все же уступил ему с разницей 3% голосов. Преимущество кандидатов в других штатах было, в целом, более явным.

Яркими были выборы в штате Миссури, выступлением в котором Трамп в понедельник завершил свой цикл мероприятий в поддержку республиканцев в преддверии выборов. Там за место действующего сенатора от Демократической партии Клэр Маккаскил боролся 38-летний генпрокурор штата Джош Хоули, в поддержку которого неоднократно выступал сам Трамп. Хоули в конечном итоге победил с отрывом в 7%.

Согласно предварительным данным американских телекомпаний CNN, ABC и NBC, а также ведущих американских печатных изданий The Washington Post, The New York Times и Politico, республиканцам удалось закрепить уже числившиеся за ними девять мест в Сенате, а также завоевать еще три.

В результате, у партии президента теперь есть по меньшей мере 54 места в верхней палате Конгресса по сравнению с 51, которые республиканцы контролировали до выборов.

Это обстоятельство поможет Трампу гораздо проще назначать людей на те или иные позиции в правительстве, которые требуют утверждения Сенатом.

Президент положительно охарактеризовал результаты выборов в Сенат, опубликовав по этому поводу сообщение в Twitter. «Огромный успех сегодня. Спасибо всем вам!» — написал американский лидер, нарушив восьмичасовую тишину в своем аккаунте в социальной сети.

После того, как ведущие СМИ по итогам предварительного подсчета голосов огласили победу республиканцев в битве за верхнюю палату Конгресса, исход выборов прокомментировал ряд политиков и экспертов, в том числе влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм. «Я считаю, что три вещи помогли нам завоевать несколько штатов, контролируемых демократами. [Утвержденный на пост судьи Верховного суда Бретт] Кавано, который объединил нашу партию, караван [мигрантов, направляющийся из Гондураса к южной границе США], который был своего рода посягательством на наш суверенитет, и хорошие экономические показатели, — все это стало плохими новостями для демократов в «красных штатах», — сказал Грэм в интервью телекомпании CBS.

Дождались «синей волны»

Результаты предвыборных опросов общественного мнения, сулившие победу демократам в борьбе за большинство в Палате представителей, оказались достаточно точными. Согласно прогнозам телекомпании CNN, демократы получили большинство голосов, причем с солидным запасом — 238 мандатов против 197 у республиканцев. Серьезным ударом по позициям республиканцев стало поражение в штате Вирджиния Барбары Комсток, считавшейся одной из самых решительных сторонников президента Трампа, а также победа 77-летней Донны Шалейлы, занимавшей в администрации президента Билла Клинтона пост министра здравоохранения и социальных служб.

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Утешительным призами для республиканцев стала победа брата вице-президента США Майкла Пенса — Грега Пенса — на выборах в Палату представителей по 6-му избирательному округу Индианы и исключительно трудная победа республиканца Энди Барра в 6-м избирательном округе Кентукки над восходящей звездой Демократической партии, военной летчицей Эми Макгрэт.

Официальных итогов голосования не будет еще несколько дней, однако уже ясно: «синие» (традиционный цвет демократов) выполнили программу-минимум и теперь будут пожинать плоды победы. На практике это означает, что к демократам отойдет пост спикера палаты — третий по значению государственный пост в США — однако вопрос о том, кто именно его займет, остается открытым. Как отметила в этой связи телекомпания CNN, несколько десятков конгрессменов-демократов ранее уже заявляли о том, что будут голосовать против нынешнего лидера демократов в Палате Нэнси Пелоси. Газета The New York Times обращала внимание на «усталость» демократов от Пелоси, руководившей фракцией на протяжении 15 лет, поскольку молодые законодатели-демократы требуют смены поколений, а группа темнокожих конгрессменов полагает, что настало время избрать на пост спикера палаты представителей афроамериканца, в частности на него мог бы претендовать 78-летний Джим Клайберн (штат Южная Каролина), один из заместителей Нэнси Пелоси.

Оценивая возможные первые шаги демократов, телекомпания Fox News отметила, что они, как ожидается, «возобновят расследование обвинений в сговоре сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией, затребуют вызова для дачи показаний высокопоставленных сотрудников администрации Трампа и будут искать связь между твитами Трампа в ходе предвыборной кампании и утечками на сайте WikiLeaks».

Кроме того, как отметила телекомпания KTLA, демократы, вероятно, попытаются надавить на болевую точку Трампа и займутся расследованием его личных финансов, в том числе потребуют предоставления его налоговых деклараций.

Хотя официальных результатов промежуточных выборов в Конгресс придется ждать еще относительно долго, победа республиканцев в Сенате и их поражение в Палате представителей уже очевидны. Как сообщила журналистам в ночь на 7 ноября пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, Трамп уже успел поздравить лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла с победой и переговорить с лидером теперь уже демократического большинства в Палате представителей Нэнси Пелоси. По данным помощника Пелоси Дрю Хэммилла, президент США позвонил лидеру демократов в Палате, чтобы «поздравить с завоеванием большинства».