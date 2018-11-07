«Голубая волна» ограничилась Конгрессом

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Президент Дональд Трамп незадолго до полуночи объявил о победе республиканцев на промежуточных выборах в США. «Невероятный успех сегодня. Спасибо всем!», сообщил в своем Twitter глава Белого дома. Между тем получасом ранее было официально объявлено о том, что демократы выиграли борьбу за Палату представителей, получив большинство в Конгрессе. Республиканцы в результате выборов сумели сохранить контроль в Сенате США. Благодаря сохранению республиканского большинства в Сенате президенту не грозит импичмент, однако проводить законы через демократическое большинство станет гораздо сложнее.

Подсчет голосов в США пока не завершился (а некоторые штаты все еще голосуют) однако уже ночью стало официально известно: Демократическая партия выигрывает выборы в Палату представителей. Она уже получила 213 мест против 191 места республиканцев. Судьба оставшихся 31 места еще решается, однако опросы говорят о вероятности выигрыша демократов в 95%. В Сенате большинство остается за республиканцами: они уже получили 51 место против 43 мест демократов. Демократическая партия останется в меньшинстве, даже если отвоюет оставшиеся шесть мест.

Выборы в приятной компании

Первые участки для голосования закрылись на Восточном побережье США в 18:00 по местному времени, но на Западе страны, включая Аляску и Гавайи, они все еще продолжают работать и закроются в полночь (12:00 по Москве). Продлить работу на несколько часов пришлось в Канзасе, Джорджии, Северной Дакоте и еще нескольких штатах: ближе к вечеру у школ и общественных центров, где обычно происходит голосование, выстроились многочасовые очереди, и многие избиратели просто не успели проголосовать до закрытия участков.

Вопреки уже сложившейся традиции президент Дональд Трамп в день голосования предпочел не комментировать происходящее в Twitter. В течение вторника он разместил в своем аккаунте лишь несколько нейтральных сообщений, завив о поддержке некоторых кандидатов-республиканцев.

Согласно официальному сообщению, распространенному пресс-службой Белого дома во вторник утром, президент США, который за последние шесть дней выступил на 11 митингах своих сторонников в разных штатах, в день голосования решил воспользоваться правом на так называемое executive time. В последние два года именно этот термин сотрудники администрации используют, когда президент отменяет все рабочие встречи и проводит время в жилой части Белого дома.

Как стало известно, вечером во вторник в резиденцию президента США были приглашены бывшие сотрудники избирательного штаба Дональда Трампа — Кори Левандовски и Дэвид Босси, а также руководитель предвыборной кампании 2020 года Брэд Парскале. Кроме них, в Белый дом приехали ближайшие друзья и спонсоры президента-республиканца: девелопер Ричард Лефрак, глава инвестиционной компании миллиардер Карл Икан, нефтепромышленник Гарольд Хэмм, владелец нескольких казино Шэлдон Аделсон и руководитель компании Blackstone Стивен Шварцман. По данным вашингтонского издания Politico, президент и его гости собирались наблюдать за подсчетом голосов в реальном времени в эфире одного из телеканалов.

«Я бы не хотел оказаться в этой комнате в ночь выборов», — сказал изданию один из бывших сотрудников Белого дома, добавив, что результаты голосования могут вызвать ярость у президента США.

Накануне Дональд Трамп заявил, что «уже сделал все, что мог», превратив «обычно очень скучные промежуточные выборы» в главное политическое событие в стране. Высокопоставленные сотрудники администрации, включая и вице-президента Майка Пенса, уверенно говорили о будущей победе республиканцев в обеих палатах. Сам президент, впрочем, был куда более осторожен, ясно дав понять, что он не собирается нести ответственность за возможное поражение республиканцев в Палате представителей.

«Я уделял основное внимание выборам в Сенат», — подчеркнул Дональд Трамп, выступая в штате Миссури.

Согласно сообщениям американских СМИ, в течение дня голосования сотрудники Белого дома следили за прямым эфиром телекомпании CNN, одновременно обзванивания штабы республиканцев и выясняя, насколько высокой была явка в различных штатах.

В ходе промежуточных выборов во время первого президентского срока правящая партия обычно терпит поражение, и к этому в администрации были готовы.

«Мы не видим причин для такого же унизительного проигрыша, с которым пришлось столкнуться Бараку Обаме в 2010 году, когда демократы потеряли 63 места в Палате представителей, — заметил “Ъ” бывший сотрудник национального комитета Республиканской партии Майкл Стил.— По нашим оценкам, демократы должны получить незначительное большинство в Конгрессе, а это вряд ли можно считать “разгромом Трампа”, как утверждают наши оппоненты».

Избиратели из разных миров

Прошедшие промежуточные выборы стали не только самыми дорогими за всю историю США — общую сумму расходов представителей обеих партий оценивают в $5,2 млрд. Голосование во вторник еще раз ясно продемонстрировало, насколько глубоки разногласия между различными группами избирателей в США.

Так, газета The Wall Street Journal накануне голосования и в день выборов провела собственное исследование, опросив почти 90 тыс. избирателей в США. По данным издания, во время голосования республиканцев поддержали 49% избирателей-мужчин, но лишь 38% женщин. Демократам отдали явное предпочтение американцы от 18 до 64 лет, и только люди старше 65 с небольшим перевесом (49% против 48%) отдали свои голоса республиканцам. При этом 52% белых жителей США поддержали республиканцев, а за демократов проголосовали 87% всех афроамериканских избирателей, и 62% выходцев из стран Латинской Америки.

В то время как 65% городских жителей заявили о поддержке демократов, 56% жителей сельской местности сообщили, что собираются голосовать за республиканцев. Точно такое же разделение существует и по уровню образования — большинство избирателей, имеющих диплом колледжа, отдали предпочтение демократам.

Большинство сторонников демократов (58%) заявили и о том, что одним из решающих факторов на прошедших выборах для них была «фигура Дональда Трампа». Среди республиканцев об этом сообщили лишь 39% опрошенных.

Тем не менее именно «фактор Трампа» социологи называют одним из главных на состоявшихся промежуточных выборах.

Действия и заявления президента не только окончательно разделили избирателей, но и вызвали резкий рост явки 6 ноября. Рекордным стало и досрочное голосование — этим правом воспользовались почти 40 млн американцев.

Последствия демократического большинства

В Вашингтоне опасаются, что поражение республиканцев в борьбе за большинство в Палате представителей приведет к резкому обострению отношения между «Великой старой партией» и Белым домом. За несколько дней до выборов спикер Конгресса Пол Райан во время телефонного разговора с Дональдом Трампом попросил президента отказаться от слишком рискованной риторики, и в ходе встреч с избирателями говорить об улучшении экономики страны, как и договорились все кандидаты-республиканцы, а не о проблемах нелегальной иммиграции.

Вечером во вторник, еще до объявления окончательных результатов голосования, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс поспешила выступить со специальным заявлением, опровергнув возможные обвинения в том, что тактика, выбранная Дональдом Трампом, могла подорвать позиции республиканцев.

«Президент воодушевил огромное количество американцев, заполнивших стадионы и пришедших на многотысячные митинги по всей стране, — заявила представитель Белого дома.— Он ясно дал понять американцам, какой выбор им предстоит сделать: продолжить путь к американскому процветанию и безопасности или отказаться от этих достижений».

Победа демократов на выборах в Палату представителей грозит Дональду Трампу и республиканцам не только потерей контроля над всеми ветвями законодательной власти, которой они пользовались в последние два года.

Оппоненты главы Белого дома не скрывают, что намерены пересмотреть ключевые инициативы президента США, включая налоговую реформу, попытки изменить иммиграционное законодательство и отменить закон о доступном здравоохранении.

Демократы намерены продолжить и возобновить несколько десятков расследований в отношении президента США и членов его семьи, законодательно потребовать обнародовать налоговые декларации и опросить новых свидетелей в рамках расследования о возможном российском вмешательстве в кампанию 2016 года. Некоторые представители партии заявили, что не исключают и начала процедуры импичмента президента, хотя сохраненное республиканцами большинство в Сенате делает такую попытку бессмысленной.

Все это осложнит для президента возможности переизбрания в 2020 году. В то же время для претендентов на президентский пост от демократической партии нынешняя победа открывает новые перспективы. Не зря все без исключения возможные кандидаты 2020 года, включая экс-вице президента США Джо Байдена, сенаторов Берни Сандерса, Кори Букера, Камалу Харрис и Элизабет Уоррен, приняли такое активное участие в только что завершившейся кампании.

Кирилл Белянинов, Вашингтон