Глава ФСБ выступил за хранение ключей шифрования для доступа к переписке террористов

Источник: РИА "Новости"

«Необходимо создать доверенную и прозрачную систему депонирования ключей шифрования, генерируемых мобильными приложениями», — сказал господин Бортников на открытии совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов (цитата по «РИА Новости»).

По словам главы ФСБ, выработать единые законные правила обращения с ключами шифрования и доступа к ним можно только при тесном сотрудничестве между спецслужбами, операторами связи и телекоммуникационными компаниями.

«При этом права и свободы законопослушных граждан в части сохранения конфиденциальности должны быть полностью соблюдены», — сказал Александр Бортников.