Глава ФСБ выступил за хранение ключей шифрования для доступа к переписке террористов
Директор ФСБ Александр Бортников выступает за создание системы хранения ключей шифрования мессенджеров, которая позволит контролировать террористов.
Директор ФСБ Александр Бортников выступает за создание системы хранения ключей шифрования мессенджеров, которая позволит контролировать террористов.
«Необходимо создать доверенную и прозрачную систему депонирования ключей шифрования, генерируемых мобильными приложениями», — сказал господин Бортников на открытии совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов (цитата по «РИА Новости»).
По словам главы ФСБ, выработать единые законные правила обращения с ключами шифрования и доступа к ним можно только при тесном сотрудничестве между спецслужбами, операторами связи и телекоммуникационными компаниями.
Напомним,