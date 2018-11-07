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12:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава ФСБ выступил за хранение ключей шифрования для доступа к переписке террористов

Директор ФСБ Александр Бортников выступает за создание системы хранения ключей шифрования мессенджеров, которая позволит контролировать террористов.

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Источник: РИА "Новости"

«Необходимо создать доверенную и прозрачную систему депонирования ключей шифрования, генерируемых мобильными приложениями», — сказал господин Бортников на открытии совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов (цитата по «РИА Новости»).

По словам главы ФСБ, выработать единые законные правила обращения с ключами шифрования и доступа к ним можно только при тесном сотрудничестве между спецслужбами, операторами связи и телекоммуникационными компаниями.

«При этом права и свободы законопослушных граждан в части сохранения конфиденциальности должны быть полностью соблюдены», — сказал Александр Бортников.

Напомним, из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей осенью 2017 года мессенджер Telegram оштрафовали на 800 тыс. руб., а затем заблокировали на территории России. Telegram судится с Роскомнадзором из-за блокировки мессенджера и безуспешно пытается доказать, что требование ФСБ незаконно. 20 марта Верховный суд признал законным приказ ФСБ, обязывающий организаторов распространения информации предоставлять спецслужбе ключи для расшифровки сообщений.

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