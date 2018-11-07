Российских миллиардеров лишили Давосского форума
Почему организаторы ВЭФ не ждут россиян на мероприятии.
Почему организаторы ВЭФ не ждут россиян на мероприятии.
Олегу Дерипаске, Андрею Костину и Виктору Вексельбергу в Давосе больше не рады. Главным лицам «Русала», ВТБ и «Реновы» сообщили, что их участие в следующем Всемирном экономическом форуме нежелательно, пишет Financial Times. Источники газеты связывают это с тем, что в начале года все трое попали под персональные санкции США. Каким станет Давосский форум без Дерипаски, Костина и Вексельберга? И насколько это сильный удар для самих миллиардеров? С подробностями — Александр Рассохин.
«Запад хочет сменить власть в России, а санкции — это полномасштабная атака, граничащая с войной», — так пересказывали СМИ слова главы ВТБ Андрея Костина на деловом завтраке в Давосе. Тогда он вряд ли ожидал, что те самые санкции закроют перед ним дверь на следующий Всемирный экономический форум.
Все эти санкции сами по себе американские, а форум — международный. И то, что международный форум выполняет требования санкций, принятых одним государством, факт весьма и весьма прискорбный и абсолютно некорректный.
Возмущение объяснимо. Глава ВТБ не просто приезжал на форум как гость, банк был крупным спонсором Давоса. Да и вообще участие в форуме дело не дешевое. Минимальная цена билета — €10 тыс., а для компаний — сотни тысяч, рассказывает «Ъ FM» член Совета Московского отделения «Опоры России» Джомарт Алиев, который неоднократно ездил в Давос. «Можно попасть на форум и практически не попасть ни на один интересующий круглый стол. Там еще внутри есть определенные фильтры. Ну, например, Siemens дает
Тогда же на форум ездил и бывший
А вот для Дерипаски, Вексельберга и Костина потери весьма существенны, считает основатель компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили. Это прекрасный форум, чтобы неформально обсуждать дела и договариваться по тем же санкциям. «Это отсутствие возможности объясниться, донести свою информацию до людей, от которых
Виктор Вексельберг никак не прокомментировал запрет на посещение Давоса. Андрей Костин пообещал обратиться к участникам форума с открытым письмом. А представитель Олега Дерипаски заявил, что тот и не планировал ехать на ВЭФ в следующем году.
Следующий форум в Давосе должен пройти с 22 по 25 января. В нем будут участвовать ведущие политики из более чем 100 стран, а также