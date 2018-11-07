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19:08 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Российских миллиардеров лишили Давосского форума

Почему организаторы ВЭФ не ждут россиян на мероприятии.

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Источник: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Олегу Дерипаске, Андрею Костину и Виктору Вексельбергу в Давосе больше не рады. Главным лицам «Русала», ВТБ и «Реновы» сообщили, что их участие в следующем Всемирном экономическом форуме нежелательно, пишет Financial Times. Источники газеты связывают это с тем, что в начале года все трое попали под персональные санкции США. Каким станет Давосский форум без Дерипаски, Костина и Вексельберга? И насколько это сильный удар для самих миллиардеров? С подробностями — Александр Рассохин.

«Запад хочет сменить власть в России, а санкции — это полномасштабная атака, граничащая с войной», — так пересказывали СМИ слова главы ВТБ Андрея Костина на деловом завтраке в Давосе. Тогда он вряд ли ожидал, что те самые санкции закроют перед ним дверь на следующий Всемирный экономический форум. Вице-президент банка Василий Титов возмущен таким решением: «Насколько я понимаю, юристы форума рекомендовали организаторам не приглашать тех участников, которые попали под американские санкции. Крайне неприятная и абсолютно несправедливая вещь».

Все эти санкции сами по себе американские, а форум — международный. И то, что международный форум выполняет требования санкций, принятых одним государством, факт весьма и весьма прискорбный и абсолютно некорректный.
Василий Титов
вице-президент банка ВТБ​​​​​​​

Возмущение объяснимо. Глава ВТБ не просто приезжал на форум как гость, банк был крупным спонсором Давоса. Да и вообще участие в форуме дело не дешевое. Минимальная цена билета — €10 тыс., а для компаний — сотни тысяч, рассказывает «Ъ FM» член Совета Московского отделения «Опоры России» Джомарт Алиев, который неоднократно ездил в Давос. «Можно попасть на форум и практически не попасть ни на один интересующий круглый стол. Там еще внутри есть определенные фильтры. Ну, например, Siemens дает бизнес-завтрак, как правило, во второй день. На бизнес-завтрак Siemens купить билеты нельзя. Siemens приглашает — это все под роспись первого лица. Обычно именно на этот стол выносятся в основном машиностроительные, крупные, heavy industry вопросы, но туда коммерческий участник не попадет», — пояснил Алиев.

Но крупный российский бизнес за ценой не стоял. С начала 90-х в форуме участвовали ведущие предприниматели. В 1996 году, как писал «Коммерсант», именно в Давосе было заключено историческое соглашение между миллиардерами о переизбрании Бориса Ельцина.

Тогда же на форум ездил и бывший премьер-министр Виктор Черномырдин. Правда, с тех пор Давос стал привлекать меньше внимания. Владимира Путина и Дмитрия Медведева давно нет в числе участников. Теперь не будет и трех сильнейших игроков российской экономики. Но потеря для форума будет не велика, уверен член правления РСПП Игорь Юргенс, который тоже перестал посещать Давос: «Костин, который организует “русские дни”, в большом почете. Дерипаску, Вексельберга, до посадки Ходорковского с распростертыми объятиями, но если боец выбыл, батальон практически не чувствует его потери. Наше место было там довольно ограниченным. 3 человека там, где есть 1,200 знаковых фигур, потеря, но небольшая».

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А вот для Дерипаски, Вексельберга и Костина потери весьма существенны, считает основатель компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили. Это прекрасный форум, чтобы неформально обсуждать дела и договариваться по тем же санкциям. «Это отсутствие возможности объясниться, донести свою информацию до людей, от которых что-то зависит, может решиться судьба. На площадке Давоса собираются совершенно разные люди, которые имеют много влияния, которые могли оказать помощь в решении вопросов снятия санкций», — считает Якобашвили.

Виктор Вексельберг никак не прокомментировал запрет на посещение Давоса. Андрей Костин пообещал обратиться к участникам форума с открытым письмом. А представитель Олега Дерипаски заявил, что тот и не планировал ехать на ВЭФ в следующем году.

При этом вспоминается, как на последнем форуме миллиардер закатил вечеринку: подносы с черной икрой, бутылки Dom Perignon и выступление Энрике Иглесиаса — все выглядело так, будто Олег Дерипаска прощается с Давосом.

Следующий форум в Давосе должен пройти с 22 по 25 января. В нем будут участвовать ведущие политики из более чем 100 стран, а также топ-менеджеры крупнейших мировых компаний.

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