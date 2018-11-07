Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви Константинополю

Как сообщается на сайте Рады, законопроект, внесенный главой государства в парламент как неотложный 17 октября и одобренный 237 голосами депутатов 18 октября, был возвращен с подписью президента 7 ноября.

Законопроект предусматривает, что Андреевская церковь, объект культурного наследия и памятник архитектуры, находящийся в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий. Проект закона предусматривает, что передача Андреевской церкви Константинополю не влечет за собой исключение ее из перечня объектов недвижимого культурного наследия национального заповедника «София Киевская».