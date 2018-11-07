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12:46 (мск), источник: Интерфакс

Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви Константинополю

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU — Президент Украины Петр Порошенко подписал одобренный Верховной Радой законопроект, предусматривающий передачу Андреевской церкви в Киеве в пользование Константинопольскому патриархату для размещения там своей ставропигии (представительства).

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Источник: Reuters

Как сообщается на сайте Рады, законопроект, внесенный главой государства в парламент как неотложный 17 октября и одобренный 237 голосами депутатов 18 октября, был возвращен с подписью президента 7 ноября.

Законопроект предусматривает, что Андреевская церковь, объект культурного наследия и памятник архитектуры, находящийся в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий. Проект закона предусматривает, что передача Андреевской церкви Константинополю не влечет за собой исключение ее из перечня объектов недвижимого культурного наследия национального заповедника «София Киевская».

По мнению авторов документа, передача Андреевской церкви в пользование Константинополю будет способствовать ускорению получения томоса об автокефалии церкви Украины.

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