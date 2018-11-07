Кремль прокомментировал отказ приглашать Костина и Дерипаску в Давос

Источник: РИА "Новости"

«Дерипаска, Костин и Вексельберг стали теми, кем они стали, не благодаря давосскому форуму. А давосский форум стал давосским форумом благодаря таким бизнесменам. Поэтому, скажем так, отторгая таких бизнесменов, форум рубит свои основы», — заявил журналистам в среду, 7 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «В Москве проводится много интересных форумов, с очень широким международным присутствием, часть из них организуют и предприниматели, которые были упомянуты, поэтому все заинтересованные всегда имеют возможность приехать к нам в Россию, мы всех будем рады видеть», — добавил он.

В прежние годы в Давосе бывали президенты Путин и Медведев, в этот раз график Путина не совпадает с форумом, президент на него не поедет, подтвердил Песков.

Представительство было достаточно широкое, но, наверное, оно будет не таким широким. В конце концов, это не единственный форум в мире — в этом плане конкуренция форумная очень сильная, и Россия здесь более чем конкурентноспособна. Дмитрий Песков. пресс-секретарь президента России

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Во вторник, 6 ноября, Financial Times со ссылкой на источники написала, что Олегу Дерипаске (его En+ контролирует 48,13% UC Rusal), владельцу «Реновы» Виктору Вексельбергу и президенту госбанка ВТБ Андрею Костину «фактически отказано» в участии в саммите Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Он состоится в конце января 2019 г. Ранее США ввели персональные санкции в отношении бизнесменов и банкира, которые регулярно посещали форум, однако в этой ситуации юридических ограничений для их приезда на саммит не было, отмечала газета. По словам человека, знающего о решении организаторов, это результат давления Вашингтона на организаторов ВЭФ.

Ситуация с давосским форумом свидетельствует о том, что международные организации все более осторожны в контактах с фигурантами санкционных списков, писала FT. В дирекции по работе с корпоративными участниками ВЭФа «Ведомостям» отказались комментировать эту ситуацию. Представитель ВТБ подтвердил «Ведомостям», что Костин знает об этом решении и готовит открытое письмо участникам форума. Представитель Вексельберга заявил лишь, что бизнесмен участвует в ВЭФ последние 20 лет. Представитель Дерипаски не ответил на запрос «Ведомостей», а близкий к нему человек сообщил ТАСС, что тот в Давос и не планировал ехать: «Он отошел от бизнеса, участие в форуме не имеет смысла».