Порошенко подписал закон об уголовной ответственности для россиян за нарушение границы
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении уголовной ответственности для лиц из «страны-агрессора» или лиц, действующих в интересах «страны-агрессора», за незаконное пересечение украинской границы. Это следует из уведомления в карточке законопроекта на сайте Верховной рады.
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