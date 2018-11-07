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14:20 (мск), источник: RNS

Порошенко подписал закон об уголовной ответственности для россиян за нарушение границы

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении уголовной ответственности для лиц из «страны-агрессора» или лиц, действующих в интересах «страны-агрессора», за незаконное пересечение украинской границы. Это следует из уведомления в карточке законопроекта на сайте Верховной рады.

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Источник: Reuters

«Возвращено с подписью от президента», — говорится в уведомлении.

Упомянутое нарушение будет наказываться лишением свободы на срок до 3 лет, а за повторное нарушение или незаконное пересечение границы группой лиц будут сажать на срок от 3 до 5 лет. Кроме того, совершение таких действий с применением оружия будет наказываться тюремным заключением на срок от 5 до 8 лет.

На Украине «страной-агрессором» официально признана Россия.

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