Порошенко подписал закон об уголовной ответственности для россиян за нарушение границы

Упомянутое нарушение будет наказываться лишением свободы на срок до 3 лет, а за повторное нарушение или незаконное пересечение границы группой лиц будут сажать на срок от 3 до 5 лет. Кроме того, совершение таких действий с применением оружия будет наказываться тюремным заключением на срок от 5 до 8 лет.