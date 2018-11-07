За въезд в Крым и Донбасс накажут не всех

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предполагающий уголовную ответственность за «незаконное пересечение границ Украины». С точки зрения Киева к таким действиям относится посещение Крыма, а также самопровозглашенных республик Донбасса, если въезжать туда со стороны России. Впрочем, за время рассмотрения закона в Верховной раде закон успели значительно смягчить. Теперь уголовная ответственность грозит лишь силовикам и тем, кто въезжает «с целью нанесения вреда интересам страны», а не всем гражданам России, как в первоначальной версии.

На сайте Верховной рады Украины сегодня изменился статус закона № 7017 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за незаконное пересечение государственной границы». В карточке законопроекта появилась запись «возвращено с подписью президента», что означает его окончательное принятие и вступление в силу на следующий день после опубликования.

Однако изначальный текст закона, инициированный депутатами Артуром Герасимовым и Ириной Луценко, серьезно отличается от того, что одобрил президент Украины. В первой его версии уголовная ответственность грозила за «незаконное пересечение границы Украины лицом, которое имеет гражданство (подданство) страны-агрессора или другим лицом интересах страны-агрессора». В окончательной же версии круг лиц, подпадающих под уголовную ответственность, сузился.

Теперь это лишь те, кто пересекает границу Украины «с целью нанесения вреда интересам государства, или лицо, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителям подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств страны-агрессора».

В законе сказано, что ответственность грозит не только за переход границы «каким-либо способом за пределами пунктов пропуска», но и за переход через пункт пропуска, если документы «содержат недостоверные сведения».

Наказание составит до трех лет лишения свободы за одиночный переход границы, от трех до пяти — за «совершенный повторно или группой лиц» и от пяти до восьми за переход «связанный с насилием или применением оружия».

Примечательно, что согласно сравнительной таблице двух версий документа, опубликованной на сайте Верховной рады, ключевую поправку внесла сама инициатор законопроекта Ирина Луценко. Стоит также отметить, что один из авторов документа — Артур Герасимов попал в недавно опубликованный правительством России санкционный лист, а его соавтор, госпожа Луценко — нет. Вместо нее в списке представлен ее супруг, генпрокурор Украины Юрий Луценко, во вторник подавший в отставку.

Таким образом, граждане России, отправившиеся на территорию самопровозглашенных республик Донбасса или в Крым к родственникам или на отдых, и не участвующие в вооруженном конфликте, теоретически не подпадают под действие нового закона. Им по-прежнему грозит лишь штраф и риск получить запрет въезда на Украину.

Это в беседе с «Ъ» подтвердил источник в Службе безопасности Украины (СБУ). «Речь не идет о запрете на въезд всем гражданам РФ, например, едущим просто в гости к родственникам, — сказал он.— Но попадание на Украину под видом туристов граждан РФ, сознательно наносящих нам вред, — российских силовиков или, например, пропагандистов будет пресечено».

Отметим, что к «пропагандистам» власти Украины могут отнести любых российских журналистов, одобряющих присоединение Крыма к России и создание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Хотя 18 октября законопроект был уверенно поддержан Радой — за него проголосовали 243 депутата при необходимых 226, довольны им остались не все. «Въезд россиян, вредящих Украине, необходимо полностью прекратить, — заявил собеседник “Ъ” в Радикальной партии.— Но Петр Порошенко пошел на более мягкий вариант, что говорит о его неготовности ввести на Украине военное положение».