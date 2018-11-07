«Избиратели нанесли Трампу если не нокаут, то как минимум пощечину

Источник: Reuters

6-го ноября состоялись выборы в Конгресс США: американцы избирали состав Палаты представителей (435 человек) и чуть больше трети сенаторов (35 из 100). Подсчет голосов пока не завершился, но уже известно, что Демократическая партия получит большинство в Палате представителей. В свою очередь, республиканцы сохранят за собой большинство в Сенате. Что пишут зарубежные СМИ о выборах в Конгресс США — в подборке «Ъ».

Le Monde (Париж, Франция).

С точки зрения баланса властей противоречащее друг другу большинство в Палате представителей и в Сенате — гарантия застоя, который рискует продлиться вплоть до президентских выборов 2020 года.

Обстановка явно не располагает к нахождению двусторонних компромиссов по животрепещущим темам, которые разжигает президент, начиная с иммиграции. Этот застой не на руку и Дональду Трампу, который поздно пришел в политику и пообещал перезапустить Вашингтон.

Le Figaro (Париж, Франция)

Каким бы ни был итог выборов, Дональд Трамп уже принял меры предосторожности. Он призвал своих сторонников «голосовать за него в 2018 году», полностью дистанцировавшись от возможной неудачи… Главный признак его решительности — беспрецедентный предвыборный бюджет, который Дональд Трамп собрал уже к промежуточным выборам своего первого президентского срока: $106 млн против $4 млн у Барака Обамы и $3,2 млн у Джорджа Буша-младшего. Предшественники 45-го президента США пытались проводить четкую грань между их ролями кандидата и президента, занимаясь прежде всего благополучием страны. К тому же они пытались избежать траты бюджета кандидатов, участвующих в промежуточных выборах в парламент. Трамп же не пытается скрывать свои интересы или подчиняться традиционным правилам игры в политике.

The Guardian (Лондон, Великобритания)

Полезное правило в эру Трампа: послушай, что он говорит, и поверь в обратное. С учетом этого ранний твит, в котором он поздравил в том числе себя с «необыкновенным успехом»… предполагает, что на самом деле имело место необыкновенное поражение. И тому есть масса доказательств.

Избиратели нанесли ему прямой удар — если и не нокаут, то как минимум пощечину.

Общие цифры голосования показывают, что американцы предпочли демократов республиканцам с перевесом примерно в 8%. Если бы не кривая избирательная карта, с таким количеством округов, перекроенных в пользу республиканцев, демократы сейчас праздновали бы безоговорочную победу. Тем не менее они получили достаточно мест, чтобы установить контроль над палатой представителей, и это, что бы там ни говорили комментаторы, центральный факт этих промежуточных выборов.

(Дональд Трамп.— «Ъ») более не сможет продвигать свою повестку дня — касается это налоговой реформы или иммиграционной политики. Что важнее, отныне республиканских прислужников не будет во главе ключевых комитетов палаты — этих клевретов, которые готовы игнорировать сговор между кампанией Трампа и Кремлем. Теперь Трамп будет противостоять враждебному органу, вооруженному одним из самых мощных видов оружия в Вашингтоне — судебной повесткой… Самое же поразительное заключается в том, что республиканцы проиграли, даже несмотря на экономический бум.

The Times (Лондон, Великобритания)

Демократы надеялись на «Голубую волну», на изменяющие все выборы, которые … сведут на нет первые два года президентства Дональда Трампа и откроют путь к возвращению Белого дома демократам в 2020 году. Республиканцы надеялись, что экономический рост, самый мощный как минимум за десятилетие, позволит им превозмочь потери во время промежуточных выборов, которые обычно несет партия власти. Вторничный вердикт (избирателей.— «Ъ») оказался смешанным. Демократы действительно захватили Палату представителей… Но республиканцам удалось не просто сохранить большинство в Сенате…

Они даже увеличили его, выбив как минимум четырех демократов и одержав победу в некоторых знаковых штатах…

Есть и сигналы, на которые должны обратить внимание демократы. Сенаторы-демократы в штатах, которые голосовали за президента Трампа в 2016 году… проиграли. Все четыре сенатора в этих штатах выступали против некоторых ключевых инициатив господина Трампа… Один сенатор в таком штате был готов поддержать господина Трампа… и он победил. В этом есть искушение для демократов… Может ли партия исполнить свое желание, и на самом деле даже обязанность, требовать ответа от президента, не выйдя за границы дозволенного? В ближайшие месяцы станет известно.

USA Today (Маклин, штат Виргиния)

Эти выборы стали не массовым порицанием, а лишь умеренным упреком президента Дональда Трампа. Поставив демократов во главе одной палаты Конгресса, избиратели выразили свое стремление поставить определенные рамки брызгающему ядом президенту, ведь по данным опросов, 55% не одобряют его деятельность.

Что делает результаты выборов для Палаты представителей еще более значительными, так это то, что они произошли в условиях сильной экономики и на избирательной карте, которая была отмечена многочисленными предвыборными махинациями с избирательными округами. Если идти дальше, то слабые результаты республиканцев в пригородных округах, которые считались их сферой влияния, должны стать тревожным звонком для этой партии.

И даже если одного неприятия поведением Трампа не хватило, чтобы многие избиратели отвернулись от него, то свою роль сыграли его нападки на систему медицинского страхования и обслуживания.

Социологическое исследование Associated Press показало, что тема здравоохранения стала самой главной для избирателей на этих выборах.

Изменение контроля над Палатой представителей говорит о том, что усилия по отмене Obamacare закончатся ничем, так же, как и новый раунд сокращения налогов. Новое большинство в Палате представителей также означает, что многие конфликты интересов в администрации Трампа станут предметом таких разбирательств в Конгрессе, которых они заслуживают.

И хотя окончательные результаты еще подсчитываются, очевидно, что мы видим такой сигнал от избирателей — они не испытывают счастья от того, что происходило в последние два года. Но страна, как и Конгресс, все еще остается крайне разделена, как всегда, если не больше.

Handelsblatt (Дюссельдорф, Германия)

Редко когда раньше мир следил за выборами в американский Конгресс столь внимательно. Прежде всего люди за пределами США хотели знать одно: президент США Дональд Трамп — разовый несчастный случай в американской истории или предзнаменование долгосрочной смены курса этой мировой державы? Промежуточные выборы не дали ответа на этот вопрос — по крайней мере окончательного.

Притом Трамп ослаблен победой демократов в Палате представителей. Впервые с момента вступления в должность два года назад президенту США придется иметь дело с серьезной парламентской оппозицией. Это будет сдерживать его во внутренней политике. Однако для остального мира почти ничего не изменится. Возможно даже, что Трамп, скованный во внутренней политике, в дальнейшем еще больше будет срывать ярость в политике внешней…

Миру придется еще по меньшей мере два года уживаться с непредсказуемым полтергейстом в Белом доме.

Изменится ли это после следующих президентских выборов в ноябре 2020 года? На этот вопрос выборы в Конгресс также не дали окончательного ответа.

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The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)

Поражение в Палате представителей помимо прочего является и посланием для Дональда Трампа от умеренных республиканцев, особенно женщин. По опросам AP-Fox, почти 40% заявили, что они хотят проголосовать против господина Трампа. Большинство из них поддерживали демократов, но много и традиционных сторонников Республиканской партии, которых отталкивает озлобленность господина Трампа.

Особенно заметно, что в последние два года выросла доля избирателей, которым господин Трамп не нравится лично, но которые в принципе одобряют его политику. Это необычно для нового президента и показывает масштаб упущенных возможностей. Около двух третей избирателей выразили удовлетворение состоянием экономики, и это те самые люди, которые бы пошли за ним, но которых отпугнула его личность.

В отличие от Ричарда Никсона или Рональда Рейгана, господин Трамп не пытался сформировать более широкую коалицию по сравнению с тем меньшинством, которое помогло ему с небольшим перевесом выиграть у Хиллари Клинтон.

Вместо этого он обращается только к своей аудитории, которая и без того к нему лояльна. Но если он хочет переизбраться, то ему придется убедить больше сторонников республиканцев из жителей пригородов и независимых избирателей.