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22:01 (мск), источник: ТАСС

Трамп настроен на встречу с Путиным в Буэнос-Айресе на полях G20

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/ — При этом американский президент не уверен, что проведет переговоры с российским лидером в Париже.

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Источник: AP 2018

Президент США Дональд Трамп не уверен, что проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже 11 ноября, где будет отмечаться 100-летие окончания Первой мировой войны, но настроен на встречу на полях саммита G20 в Аргентине 30 ноября — 1 декабря. Об этом американский лидер заявил в среду во время пресс-конференции в Белом доме.

У нас будет ланч для большого количества стран. Я буду там, я думаю, что президент Путин будет там. У нас ничего не запланировано, я не думаю, что у нас что-то запланировано в Париже, и я вернусь обратно очень быстро.
Дональд Трамп
президент США

«Я не думаю, что у нас выделено время для такой [полноформатной] встречи. Вместе с этим мы в очень скором времени встретимся вновь на G20: я буду там, и он будет там, и именно там мы собираемся встретиться», — добавил Трамп.

«Хорошие отношения»

Президент США считает хорошими отношения, которые у него сложились с лидерами России и Китая.

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«У меня хорошие отношения с обоими. Председателя Си [Цзиньпина] я знаю лучше, однако я считаю, что у меня налажены очень хорошие отношения с обоими», — сказал руководитель вашингтонской администрации, комментируя свои рабочие контакты с лидерами России и Китая. «В действительности у меня состоялась очень хорошая встреча в России, с которой вы были не согласны, но это нормально. У меня была очень, очень хорошая встреча с президентом Путиным, многое обсуждалось: безопасность, Сирия, Украина», — добавил Трамп, имея в виду саммит в Хельсинки.

Первый саммит Путина и Трампа прошел в Хельсинки 16 июля. Тогда лидеры провели первый и единственный на данный момент полноценный раунд двусторонних переговоров, не привязанный к многосторонним международным саммитам.

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