Студентов МГУ стали учить инфовойнам на примере дела Скрипалей

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Курс лекций по основам ведения информационных войн подготовили на факультете политологии МГУ. Студенты записываются на него по желанию. Их ждут курсовые и дипломные работы на темы: 1. «Формы и методы ведения информационной войны против РФ на примере “дела об отравлении Скрипалей” (операции класса “полоний плюс”)» и 2. «Роль инцидента в Солсбери в реализации США санкционной политики против РФ».

Студентам объяснили на примере дела Скрипалей, что российская сторона провалила оба этапа кампании, разработанной против нее западными спецслужбами: «игру с пошаговым повышением ставок» и «загонную охоту». Это профессиональные приемы информационного воздействия. Слушателям курса разъяснили цели и методы их применения.

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Первый прием предполагает пошаговое вбрасывание информации, когда на каждом новом этапе исходные данные все больше искажаются. Это нужно, чтобы адресатам было легче воспринимать значительную ложь не разом, а дозировано.

В итоге отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии превратилось в химическую атаку боевым отравляющим веществом со стороны недружественного государства на британское общество.

При «загонной охоте» противник принуждается к движению в нужном направлении, ограниченному «флажками» информационных вбросов. В случае со Скрипалями ее устроили при помощи расследования Скотленд-Ярда, вынуждая руководство России оправдываться по поводу предъявляемых фактов.

Российской стороной в деле Скрипалей, по мнению авторов курса, было допущено сразу несколько крупных проколов. Например, подозреваемых Петрова и Боширова продемонстрировали в публичном пространстве и вовлекли в этот процесс президента, который поручил им все о себе рассказать.

Кроме того, в России не распознали цели, с которыми британские спецслужбы подделали кадры передвижений Боширова и Петрова с камер видеонаблюдения в аэропорту, а промежуточный отчет о расследовании приняли за окончательный.

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Опрошенные RTVI студенты заявили, что во время спецкурса получают новую информацию, а не пропаганду. «Мы все проверим в интернете», — пообещали они.

«Как раз в военных вузах, где читают такой спецкурс, очень часто вместо технологии — пропаганда. А наши студенты имеют возможность проследить саму технологическую цепочку. Они распознают ее не только в информационном поле, но и при желании применят в любых жизненных ситуациях», — говорит автор курса, преподаватель факультета политологии МГУ, бывший сотрудник ФСБ Андрей Манойло. Ему известно, что в Великобритании, в Кембриджском университете, есть аналогичный спецкурс, где ведение информационных операций британским студентам разъясняют на примере скандала с «Панамским досье».

На следующей лекции студенты МГУ узнают, почему после промежуточных выборов в Конгресс президенту США Дональду Трампу выгодно «натравить» демократов на Россию, в том числе, приняв «химические санкции». Принятие в США жестких ограничений по делу Скрипалей намечено на 27 ноября. В частности, речь идет о понижении уровня дипотношений, запрете российским авиакомпаниям летать в США, запрете на взаимный импорт и экспорт, на получение средств из международных финансовых институтов и кредитование правительства России.

В МГИМО схожий курс по ведению информационных войн читают будущим журналистам, рассказала RTVI замдекана факультета политологии МГИМО Татьяна Алексеева. Она не стала отрицать, что в описании конкретных кейсов трудно отделаться от личной трактовки событий. «Сложно, но можно», — считает она.

Ирина Нагорных