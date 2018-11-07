Миссия ОБСЕ не зафиксировала признаков иностранного вмешательства в американские выборы

Источник: AP 2018

Миссия ОБСЕ на промежуточных выборах в Конгресс США, которые прошли 6 ноября, на данным момент не видела признаков иностранного вмешательства в избирательный процесс. Об этом в среду заявил глава краткосрочной миссии ОБСЕ Георгий Церетели во время пресс-конференции в Вашингтоне, посвященной итогам промежуточных выборов в США.

«Мы не видели в настоящий момент никаких признаков вмешательства», — заявил Церетели в ответ на вопрос ТАСС, отметив, что окончательные результаты наблюдения будут опубликованы через неделю.

Миссия ОБСЕ также назвала промежуточные выборы в США конкурентными и свободными. «Выборы были свободными, конкурентными», — сказал он, отметив, что они «были организованы на высоком уровне».

На состоявшихся во вторник промежуточных выборах в Конгресс США и местные органы власти были избраны 35 из 100 членов Сената, все 435 членов Палаты представителей, а также губернаторы штатов и территорий, 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов. По итогам выборов республиканцы сохранили большинство в Сенате, а демократы впервые за 8 лет получили большинство в Палате представителей Конгресса США.