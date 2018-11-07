Трамп отправил в отставку министра юстиции Сешнса

Источник: AFP 2018

Президент США Дональд Трамп отправил Джеффа Сешнса в отставку с поста министра юстиции, генерального прокурора Соединенных Штатов.

«По вашей просьбе я подаю в отставку», — говорится в тексте заявления Сешнса, направленного в Белый дом. В свою очередь Трамп в своем Twitter написал, что исполняющим обязанности главы минюста США назначен Мэтью Уитэкер. До настоящего времени тот являлся начальником аппарата Сешнса.

«Мы рады объявить о том, что нашим новым исполняющим обязанности генерального прокурора США станет Мэтью Уитэкер — [до сегодняшнего дня] начальник аппарата генерального прокурора Джеффа Сешнса в министерстве юстиции. Он будет хорошо служить нашей стране. Мы благодарим генерального прокурора Джеффа Сешнса за его службу и желаем ему всего хорошего! Кандидатура постоянного сменщика [Сешнса] будет выдвинута позднее», — отметил глава американской администрации.