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7 ноября, источник: ТАСС

Трамп отправил в отставку министра юстиции Сешнса

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/ — Исполняющим обязанности главы ведомства назначен Мэтью Уитэкер.

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Источник: AFP 2018

Президент США Дональд Трамп отправил Джеффа Сешнса в отставку с поста министра юстиции, генерального прокурора Соединенных Штатов.

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«По вашей просьбе я подаю в отставку», — говорится в тексте заявления Сешнса, направленного в Белый дом. В свою очередь Трамп в своем Twitter написал, что исполняющим обязанности главы минюста США назначен Мэтью Уитэкер. До настоящего времени тот являлся начальником аппарата Сешнса.

«Мы рады объявить о том, что нашим новым исполняющим обязанности генерального прокурора США станет Мэтью Уитэкер — [до сегодняшнего дня] начальник аппарата генерального прокурора Джеффа Сешнса в министерстве юстиции. Он будет хорошо служить нашей стране. Мы благодарим генерального прокурора Джеффа Сешнса за его службу и желаем ему всего хорошего! Кандидатура постоянного сменщика [Сешнса] будет выдвинута позднее», — отметил глава американской администрации.

Трамп неоднократно критиковал Сешнса в последние несколько месяцев. Ранее на пресс-конференции, посвященной итогам состоявшихся 6 ноября промежуточных выборов в Конгресс США, американский лидер сообщил, что рассматривает варианты кадровых перестановок в администрации и сигнализировал, что Майкл Помпео останется госсекретарем.

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