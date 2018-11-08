Решение Трампа об увольнении генпрокурора стало неожиданным для администрации
Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU — Кандидатуру на пост нового генпрокурора США утвердят не ранее 2019 года, полагают в Белом доме.
Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU — Кандидатуру на пост нового генпрокурора США утвердят не ранее 2019 года, полагают в Белом доме.
Решение президента США Дональда Трампа уволить генерального прокурора страны Джеффа Сешнса удивило некоторых сотрудников Белого дома, сообщает телеканал CNN.
«Это определенно застало многих из нас врасплох сегодня», — сообщил телеканалу один из чиновников администрации президента.
Источник CNN в департаменте юстиции заявил, что персонал не получал официального извещения об уходе Джеффа Сешнса и о том, что его обязанности временно будет исполнять Мэтью Уайтекер. О решении Дональда Трампа сотрудники департамента, а также адвокаты узнали из сообщения в твиттере президента.
Как сообщалось, генпрокурор США Джефф Сешнс в среду подал на имя президента страны Дональда Трампа прошение об отставке.
«Уважаемый господин президент, по Вашей просьбе я подаю в отставку», — говорится в послании Сешнса.