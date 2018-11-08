Трамп подпишет указ об изменении системы предоставления убежища мигрантам в США

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Указ о предоставлении убежища только тем мигрантам, которые подали прошение в пунктах въезда, президент США Дональд Трамп подпишет, предположительно, в пятницу, сообщила газета The Hill.

Источники в администрации президента отмечают, что это будет временная мера, однако не называют сроков ее действия.

Ранее Трамп заявлял, что собирается принять в исполнительном порядке новый план по предоставлению убежища мигрантам в США.

«В соответствии с этим планом иностранцы больше не будут иметь свободного доступа на территорию США незаконным путем, подавая безосновательные заявления в поисках убежища», — сказал он журналистам в Белом доме, и пояснил, что заявления о предоставлении убежища теперь можно будет подать только в местах въезда в Соединенные Штаты.

Согласно действующему закону об иммиграции и гражданстве от 1965 года, любой иммигрант в США может подать заявление на получение убежища независимо от того, как и где он въехал в США.