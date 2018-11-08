Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тест на знание пород кошек
Власти рассказали, сколько будет стоить бензин после Нового года
Витас развеселил соцсети совместным танцем с подросшими детьми
Кейт Бланшетт очаровала гостей светского вечера в Шанхае
7 идей для малогабаритки, подсмотренных в парижской квартире
Сказанули личного: как и почему заговариваются чиновникиКого государство не просило рожать и почему министра уволили после слов о диете на 3,5 тысячи рублей
Мать 12 лет ухаживала за сыном в коме и дождалась его пробуждения
Виктория Боня опубликовала нежный кадр с 6-летней дочкой
Биодобавки уничтожили мужчине печень
Психические отклонения, которые на самом деле нормальны
Сына вице-президента ЛУКОЙЛа отправят под суд за изнасилование
Украинская Барби сделала тело за 1,4 млн - фото
РФС принял решение, касающееся контракта футболиста Мамаева
Проигравший Хабибу Макгрегор снова отличился
Ратаковски разделась, чтобы постирать, и показала фото
СМИ выяснили, кем работает папа чиновницы Глацких
Почему не нужно снимать квартиру с итальянцами: рассказ россиянки
Предпенсионерам дадут жилищные льготы
Фоторепортажи
16«Цыгане прибыльнее наркотиков»
22Самые крупные учения НАТО со времен холодной войны
04:55 (мск), источник: Интерфакс

Трамп подпишет указ об изменении системы предоставления убежища мигрантам в США

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU — В Белом доме полагают, что это будет временная мера.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Указ о предоставлении убежища только тем мигрантам, которые подали прошение в пунктах въезда, президент США Дональд Трамп подпишет, предположительно, в пятницу, сообщила газета The Hill.

Источники в администрации президента отмечают, что это будет временная мера, однако не называют сроков ее действия.

Ранее Трамп заявлял, что собирается принять в исполнительном порядке новый план по предоставлению убежища мигрантам в США.

«В соответствии с этим планом иностранцы больше не будут иметь свободного доступа на территорию США незаконным путем, подавая безосновательные заявления в поисках убежища», — сказал он журналистам в Белом доме, и пояснил, что заявления о предоставлении убежища теперь можно будет подать только в местах въезда в Соединенные Штаты.

Согласно действующему закону об иммиграции и гражданстве от 1965 года, любой иммигрант в США может подать заявление на получение убежища независимо от того, как и где он въехал в США.

Читайте также:

Трамп настроен на встречу с Путиным в Буэнос-Айресе на полях G20
Банк Англии отказался выдать Николасу Мадуро 15 тонн золота
В Британии арестовали потратившую в универмаге 16 млн иностранку
Пассажиры отказались лететь на самолете, перевозившем дуриан
СМИ: Трампу нанесли если не нокаут, то как минимум пощечину
Аршавин закончит с футболом
Матвиенко бьет тревогу из-за «цифрового неравенства»
Спорт
ЦСКА почувствовал себя в шкуре «Реала» Красно-синим слишком дорого стоили ошибки Акинфеева и Магнуссона.
Hi-Tech
«Пятерочка» раздает крутые скидки В рамках акции можно получить бонус в размере 650 рублей.
Авто
Эта BMW постоянно ломается: владельца довели до отчаяния (фото) Мужчина уверяет, что с момента покупки седана 7-й серии только и делает, что чинит автомобиль. Недавно владелец BMW нанес список всех поломок на кузов машины
Кино
81-летний Николай Дроздов стал героем шоу Леры Кудрявцевой Ведущий «В мире животных» раскроет личные тайны в «Секрете на миллион»
Недвижимость
Почему не нужно снимать квартиру с итальянцами: рассказ россиянки
Взыскание долгов по ЖКХ могут передать коллекторам
Российской семье требуется 5 лет, чтобы накопить на квартиру
ВТБ повысил ставки по ипотеке
Дети
Лолита умилила поклонников видео с 8-месячной дочкой Певица опубликовала архивный ролик
Леди
Звезды, которые не боялись сниматься обнаженными Вспоминаем пять ярких обложек с обнаженными знаменитостями
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь