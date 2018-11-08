США уличили Иран в попытке спрятать нефтяные танкеры

Источник: РИА "Новости"

«Эта тактика угрожает безопасности на море, — подчеркнул Хук (цитаты по Reuters). — Эти транспондеры предназначены для максимальной видимости на море и их отключение увеличивает риск несчастных случаев».

Он подчеркнул, что аварии с нефтяными танкерами наносят огромный экологический ущерб, а также влекут за собой значительные финансовые расходы.

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Поскольку судоходные компании Ирана попали под санкции, они потеряли возможность оформлять страховку на международном рынке, а иранские страховщики не смогут покрыть возможные убытки, указал Хук.

Американский чиновник напомнил, что страны и портовые операторы могут попасть под санкции США, если будут принимать иранские танкеры.

В ноябре США ввели второй раунд санкций против Ирана, под которые подпадают экспортные поставки иранской нефти, а также более 700 банков, компаний и физических лиц. В то же время Белый дом предоставил временное разрешение на закупки иранской нефти восьми странам — Греции, Индии, Италии, Китаю, Тайваню, Турции, Южной Кореи и Японии. Послабления позволят им импортировать ограниченное количество иранской нефти в течение полугода, при этом две страны прекратят закупки уже в течение нескольких недель. Хук подтвердил, что США в перспективе намерены добиваться сокращения мирового импорта иранской нефти до нуля.