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06:01 (мск), источник: Ведомости

США уличили Иран в попытке спрятать нефтяные танкеры

Иранские нефтяные танкеры пытаются уклониться от американских санкций, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. Для этого они отключили свои транспондеры автоматической идентификационной системы, чтобы их местоположение невозможно было обнаружить через спутник.

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Источник: РИА "Новости"

«Эта тактика угрожает безопасности на море, — подчеркнул Хук (цитаты по Reuters). — Эти транспондеры предназначены для максимальной видимости на море и их отключение увеличивает риск несчастных случаев».

Он подчеркнул, что аварии с нефтяными танкерами наносят огромный экологический ущерб, а также влекут за собой значительные финансовые расходы.
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Поскольку судоходные компании Ирана попали под санкции, они потеряли возможность оформлять страховку на международном рынке, а иранские страховщики не смогут покрыть возможные убытки, указал Хук.

Американский чиновник напомнил, что страны и портовые операторы могут попасть под санкции США, если будут принимать иранские танкеры.

В ноябре США ввели второй раунд санкций против Ирана, под которые подпадают экспортные поставки иранской нефти, а также более 700 банков, компаний и физических лиц. В то же время Белый дом предоставил временное разрешение на закупки иранской нефти восьми странам — Греции, Индии, Италии, Китаю, Тайваню, Турции, Южной Кореи и Японии. Послабления позволят им импортировать ограниченное количество иранской нефти в течение полугода, при этом две страны прекратят закупки уже в течение нескольких недель. Хук подтвердил, что США в перспективе намерены добиваться сокращения мирового импорта иранской нефти до нуля.

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Основные факты и возможные последствия выхода США из соглашения — в материале «Ъ».

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