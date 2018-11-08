Госдеп США заявил, что РФ не выполнила требования по закону о химоружии

Источник: AP 2018

Госдепартамент США доложил конгрессу, что до 6 ноября Россия не выполнила требования Вашингтона в связи с законом о химическом оружии и ведет консультации с законодателями о введении в действие второго пакета антироссийских санкций, сообщил представитель госдепа Роберт Палладино.

Мы проинформировали конгресс, что не можем подтвердить, что Российская Федерация выполнила требования.

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Во вторник, 6 ноября, истек срок, в течение которого государственный департамент в связи с «делом Скрипаля» должен был дать конгрессу заключение о том, соблюдает ли Москва условия американского закона о химическом и бактериологическом оружии.

Палладино отметил, что для принятия решения о ведении в действие второго пакета санкций против России в связи с Солсбери необходимо время для консультаций с конгрессом.

«Этот процесс требует времени, мы хотим, чтобы санкции работали правильно», — сказал дипломат.