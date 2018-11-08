«Российским вмешательством» займется новый Конгресс и новый генпрокурор

Источник: AP 2018

Российская тема вернулась в повестку американских СМИ на следующий же день после выборов в Конгресс с подачи президента США Дональда Трампа. 8 ноября на пресс-конференции по итогам выборов он подтвердил, что не планирует встречаться с президентом России Владимиром Путиным в Париже, но готовится к «полноценной» встрече во время саммита G20 в Буэнос-Айресе. Свои контакты с господином Путиным он назвал «очень-очень хорошими». В тот же вечер господин Трамп отправил в отставку генпрокурора США Джеффа Сешенса и временно назначил на его место Мэттью Уитакера, критикующего спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование «российского вмешательства» в выборы президента США в 2016 году.

«Обама позволил захватить очень большую часть Украины»

Российская тема стала одной из самых обсуждаемых в Вашингтоне уже на следующий день после завершения промежуточных выборов. В ходе пресс-конференции в Белом доме, посвященной итогам голосования, президент Дональд Трамп заявил, что не собирается встречаться с российским лидером во время своего визита в Париж в ближайшие выходные. За несколько часов до этого помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что запланированные заранее переговоры президентов двух стран действительно были отменены по просьбе французской стороны. При этом чиновник утверждал, что вместо этого Владимир Путин и Дональд Трамп «кратко пообщаются на ногах» во время рабочего ланча в Елисейском дворце.

Дональд Трамп, в свою очередь, отверг возможность общения в таком формате.

«Я не думаю, что у нас что-то запланировано в Париже, и я очень быстро вернусь назад, — пояснил Дональд Трамп.— Я не думаю, что у нас найдется время для этой встречи».

Напомним, договоренность о проведении саммита на высшем уровне была достигнута в ходе недавнего визита в Москву помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. В начале этой недели Дональд Трамп неожиданно заявил, что переговоры не состоятся, а в ходе пресс-конференции в Белом доме в среду и вовсе уточнил, что вряд ли найдет время для разговора с Владимиром Путиным даже во время ланча, поскольку в его графике не нашлось места для общения с российским президентом.

На пресс-конференции президент США уточнил, что надеется провести «полноценную» встречу с Владимиром Путиным во время саммита G20 в Буэнос-Айресе в конце октября. «Именно там мы и планируем встретиться», — сообщил глава Белого дома.

В ответ на вопрос о том, как он оценивает отношения с Россией, президент Дональд Трамп напомнил, что уже встречался с российским лидером в июле нынешнего года в Хельсинки.

«Я действительно провел очень, очень хорошую встречу с президентом Путиным, — сказал он.— Очень многое было обсуждено — Сирия, безопасность, Украина… То, что президент Обама позволил (России.— “Ъ”) захватить очень большую часть Украины».

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

На слова репортера, попытавшегося уточнить, что «человеком, который аннексировал Крым, был президент Путин», Дональд Трамп коротко ответил: «Это был режим президента Обамы. Это произошло во время (правления.— “Ъ”) президента Обамы, правильно? Это же он позволил это сделать».

Президент США также заявил, что его «не беспокоит» продолжающееся расследование о возможном вмешательстве России в избирательную кампанию 2016 года, которым руководит спецпрокурор Роберт Мюллер. При этом, по словам Дональда Трампа, все обвинения в адрес сотрудников его предвыборного штаба являются «чушью», а он сам обладает достаточными полномочиями для того, чтобы прекратить расследование.

«Я мог бы завершить расследование Мюллера в любое время, когда захотел бы, но я этого не сделал», — сказал президент США, добавив, что следователи должны обратить внимание и на действия демократов во время предвыборной кампании.

«Это расследование, во время которого было потрачено очень много миллионов долларов, — неожиданно уточнил глава государства.— Я считаю, что это очень плохо для нашей страны. Я считаю это позором. Меня не беспокоит все, что касается российского расследования, потому что это чушь. Сговора (с российской стороной.— “Ъ”) не было. Расследование не должно было начаться, потому что преступления не было».

Расследование «российского вмешательства» под угрозой

Через несколько часов после пресс-конференции президента стало известно об отставке генерального прокурора США Джеффа Сешенса. По данным американских СМИ, руководитель администрации президента Джон Келли пригласил к себе главу Министерства юстиции как раз в то время, когда шла пресс-конференция.

Бывший прокурор и влиятельный сенатор от штата Алабама Джефф Сешенс присоединился к избирательному штабу Дональда Трампа еще в самом начале предвыборной кампании 2016 года. Во время слушаний об утверждении своей кандидатуры на пост генпрокурора в Сенате Сешенс скрыл от законодателей свои контакты с российскими представителями, включая личные встречи с послом России в США Сергеем Кисляком.

Из-за этого, уже возглавив Министерство юстиции, он был вынужден официально отстраниться от начавшегося расследования о возможном российском вмешательстве. Следственную группу было поручено курировать заместителю генпрокурора Роду Розенстайну, который и предложил возглавить ее экс-директору ФБР Роберту Мюллеру.

AP 2018 1 / 10 17 мая 2017 года спецпрокурором по делу о вмешательстве России в президентские выборы США был назначен Роберт Мюллер. Роберт Свэн Мюллер III — выпускник Принстона, ветеран Вьетнама. Работал на высоких должностях в Минюсте США, был федеральным прокурором Сан-Франциско, с 2001 по 2013 год возглавлял ФБР. Reuters 2 / 10 Пол Манафорт, сотрудник, руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа (с марта по август 2016 года). В октябре 2017 и феврале 2018 года обвинен в преступном сговоре, несоблюдении американского закона об иностранных агентах, даче ложных показаний, сокрытии информации о счетах в иностранных банках, финансовых преступлениях (всего 37 оснований). Все обвинения связаны с его работой в качестве политтехнолога на экс-президента Украины Виктора Януковича и «Партию регионов». Свою вину ни по одному из пунктов обвинения не признал, с октября 2017 года находится под домашним арестом. Reuters 3 / 10 Рик Гейтс, давний деловой партнер Пола Манафорта, сотрудник предвыборного штаба президента Трампа в 2016 году. Был обвинен в тех же преступлениях, что и Пол Манафорт, и помещен под домашний арест. 23 февраля 2018 года признал свою вину в даче ложных показаний и сговоре против США, согласился на сделку со следствием. В обмен следствие сняло с него ряд других обвинений (банковские махинации, уклонение от уплаты налогов). Reuters 4 / 10 Джордж Пападопулос, советник избирательной кампании Дональда Трампа по внешнеполитическим вопросам. Арестован в июле 2017 года, признал свою вину в даче ложных показаний ФБР о контактах с россиянами и согласился сотрудничать. Согласно документам следствия, он пытался организовать встречу с российскими властями через неназванного лондонского профессора и женщину, которую считал родственницей президента Владимира Путина. Также рассказал австралийскому дипломату, что у русских есть «грязь» на Хиллари Клинтон в форме «тысяч электронных писем». По данным СМИ, эти данные послужили поводом для начала расследования против Дональда Трампа. Reuters 5 / 10 Майкл Флинн, советник президента Трампа по национальной безопасности (январь – февраль 2017 года). Покинул пост, когда СМИ уличили его в дезинформации относительно разговоров с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Как выяснилось, в декабре 2016 года, еще до вступления Дональда Трампа в должность, советник через российского посла просил Кремль не принимать ответных мер против санкций, введенных напоследок администрацией Барака Обамы. В декабре 2017 года после официального обвинения в даче ложных показаний признал вину и пошел на сделку со следствием. Reuters 6 / 10 Алекс ван дер Цваан, лондонский адвокат, зять совладельца «Альфа-Групп» Германа Хана. В феврале 2018 года признал себя виновным в даче ложных показаний комиссии Мюллера о своих связях с Риком Гейтсом, а также удалении электронной переписки, которая интересовала следствие. Обвинение связано с его работой на Министерство юстиции Украины во времена президентства Януковича. В апреле 2018 года приговорен к 30 суткам тюремного заключения и штрафу в $20 тыс. 7 / 10 Ричард Пинедо, владелец онлайн сервиса Auction Essistance, продающего номера банковских счетов, зарегистрированных с помощью кражи личности. Признал вину и согласился сотрудничать со следствием. Как выяснилось, среди его клиентов оказались россияне, обвиненные во вмешательстве в американские выборы. 8 / 10 Константин Килимник, бывший заместитель директора российского филиала Международного республиканского института, бизнес-партнер Пола Манафорта. 8 июня 2018 года Килимнику было предъявлено обвинение в препятствовании правосудию и сговоре. Спецпрокурор Мюллер утверждает, что совместно с Манафортом он пытался оказать влияние на свидетелей по «российскому делу». Фотоархив ИД «Коммерсантъ» 9 / 10 13 россиян и 3 российские компании в феврале 2018 года обвинены в сговоре против США с целью вмешательства в американские выборы. В список обвиняемых вошел бизнесмен и ресторатор Евгений Пригожин (на фото) и 12 сотрудников «Агентства интернет-исследований», финансируемого его компаниями Concord Management и Concord Catering. По версии команды спецпрокурора Мюллера, сотрудники агентства вели работу в соцсетях, создавая фальшивые аккаунты граждан США, покупая политическую рекламу, организуя митинги. РИА "Новости" 10 / 10 12 предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ) в июле 2018 года обвинены в сговоре с целью вмешательства в выборы. По версии следствия, они стояли за кибератаками на ресурсы Демократической партии и распространением полученной информации. В обвинении фигурируют имена предполагаемых хакеров, их должности в конкретных частях российской военной разведки, псевдонимы и другие подробности операции.

Решение Джеффа Сешенса об «отстранении» от расследования в последние полтора года неоднократно вызывало резкую критику Дональда Трампа. По свидетельству очевидцев, президент публично высмеивал «южный акцент» генпрокурора, называя его «умственно отсталым». В одном из разговоров президент США якобы заявил, что хотел бы «навсегда избавиться (от Джеффа Сешенса.— “Ъ”) и больше никогда его не видеть».

О том, что увольнение генпрокурора напрямую связано с недовольством президента продолжающимся российским расследованием, говорит и выбор его преемника.

В среду Дональд Трамп назначил исполняющим обязанности министра юстиции руководителя аппарата генпрокуратуры Мэттью Уитакера, известного своими критическими замечаниями в адрес спецпрокурора Мюллера.

В 2017 году, например, выступая в эфире телекомпании CNN, господин Уитакер призвал спецпрокурора «уменьшить масштабы своего расследования» и «не лезть в финансы президента и членов его семьи».

Решение Дональда Трампа вызвало настоящий шквал критики на Капитолийском холме. По мнению законодателей, назначение Мэттью Уитакера свидетельствует о том, что глава Белого дома решил помешать спецпрокурору завершить расследование о возможном российском вмешательстве.

По словам лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера, исполняющий обязанности генпрокурора имеет право уволить спецпрокурора, так что главной задачей для членов Конгресса сейчас стала «защита Роберта Мюллера и проводимого им расследования».

Экс-кандидат в президенты США республиканец Митт Ромни, только что одержавший победу на выборах в Сенат в штате Юта, заявил, что «расследование Мюллера должно быть доведено до конца».

Влиятельный сенатор-республиканец Ламар Александр, в свою очередь, подчеркнул, что «Сенат не утвердит кандидатуру нового генерального прокурора» до тех пор, пока расследование Мюллера не будет завершено.