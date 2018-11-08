В КС РФ поступил запрос Евкурова насчет соглашения о границе Ингушетии и Чечни

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время документ находится на предварительном изучении в секретариате суда, его исследование идет в обычном порядке. Но с учетом актуальности поставленного перед КС вопроса и масштаба возникшего территориального спора можно ожидать, что процесс рассмотрения запроса будет ускорен», — уточнили в ведомстве.

Запрос поступил в четверг, 8 ноября.

Главы Чечни и Ингушетии подписали 26 сентября договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

Парламент Ингушетии 4 октября принял закон о ратификации этого договора. В тот же день глава Ингушетии подписал этот закон. Решение Народного Собрания вызвало недовольство части населения республики, и 4 октября в Магасе началась несанкционированная акция протеста. С 8 октября она носит легитимный характер. Протестующие перешли на новую площадку по согласованию с местными властями.

30 октября Конституционный суд Ингушетии огласил решение по запросу группы депутатов Народного Собрания республики о проверке конституционности закона об установлении границы с Чечней. По итогам заседания закон был признан неправомерным. Кроме того, суд постановил, что соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней от 26 сентября необходимо утвердить на референдуме республики.