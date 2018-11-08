В Кремле сообщили, что следят за спором между Чечней и Ингушетией

Источник: РИА "Новости"

«Следим [за ситуацией], будем ждать решения Конституционного суда», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как администрация главы государства следит за происходящим.

По мнению представителя Кремля, «это рабочая ситуация, которая решается в судебном порядке, это абсолютно нормальная ситуация». «Спорная ситуация урегулируется в судебном порядке», — отметил Песков.

Как ранее сообщал ТАСС, запрос главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о проверке соответствия Основному закону РФ соглашения об установлении административной границы между Ингушетией и Чечней поступил в Конституционный суд России. На прошлой неделе КС Ингушетии признал закон о ратификации парламентом республики соглашения по границе с Чечней не соответствующим конституции республики. Евкуров тогда заявил, что обратится в высшую судебную инстанцию РФ.

По его мнению, решение КС Ингушетии не отменяет действие соглашения, поскольку «договоры между двумя субъектами РФ, затрагивающие интересы обоих регионов, должны быть проверены только на соответствие Конституции РФ и исключительно Конституционным судом РФ».

Соглашение о границе

Главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября 2018 года подписали соглашение об установлении административной границы между двумя республиками, которая не была официально определена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в начале 1990-х годов.

4 октября парламенты двух республик ратифицировали документ, в тот же день Евкуров и Кадыров подписали законы о его утверждении. Главы регионов заявили, что определение границы будет способствовать дальнейшему укреплению связей между двумя республиками.