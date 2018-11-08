В Кремле сообщили, что следят за спором между Чечней и Ингушетией
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Кремль ждет решения Конституционного суда по поводу административной границы между Чечней и Ингушетией.
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Кремль ждет решения Конституционного суда по поводу административной границы между Чечней и Ингушетией.
«Следим [за ситуацией], будем ждать решения Конституционного суда», — сказал журналистам
По мнению представителя Кремля, «это рабочая ситуация, которая решается в судебном порядке, это абсолютно нормальная ситуация». «Спорная ситуация урегулируется в судебном порядке», — отметил Песков.
Как ранее сообщал ТАСС, запрос главы Ингушетии
По его мнению, решение КС Ингушетии не отменяет действие соглашения, поскольку «договоры между двумя субъектами РФ, затрагивающие интересы обоих регионов, должны быть проверены только на соответствие Конституции РФ и исключительно Конституционным судом РФ».
Главы Ингушетии
4 октября парламенты двух республик ратифицировали документ, в тот же день Евкуров и Кадыров подписали законы о его утверждении. Главы регионов заявили, что определение границы будет способствовать дальнейшему укреплению связей между двумя республиками.
После подписания соглашения некоторые жители Ингушетии вышли на митинги, требуя широкого обсуждения вопроса об установлении административной границы.