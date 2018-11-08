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17:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Макрон призвал почтить «спасителя Франции» и оказался в центре скандала

Президент Франции Эммануэль Макрон подвергся жесткой критике после того, как призвал почтить память сотрудничавшего с нацистами маршала Анри-Филиппа Петена в рамках мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. Об этом в четверг, 8 ноября, сообщает Associated Press.

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Источник: Reuters

По данным агентства, Макрон, выступая в городе Шарлевиль-Мезьер на северо-востоке Франции, отметил важную роль Петена в победе в Первой мировой войне и назвал его «великим солдатом». Президент также заявил, что было бы правильно почтить заслуги Петена, как и заслуги других маршалов, которые привели Францию к победе, несмотря на тот «катастрофический выбор», который тот сделал в годы Второй мировой.

Ожидалось, что имя Петена вспомнят наравне с именами еще семи маршалов-участников Первой мировой в ходе церемонии, которая пройдет в парижском Доме инвалидов в субботу, 10 ноября.

Однако в результате власти были вынуждены отказаться от этой идеи из-за недовольства, которое вызвали слова французского лидера в обществе.
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В частности, президент Представительского совета еврейских институтов Франции (CRIF) Фрэнсис Калифат признался, что шокирован заявлением Макрона. «Петен был тем человеком, который позволил отправить в концлагеря около 76 тысяч французских евреев», — пояснил он.

Петен был одним из военачальников, под руководством которых Франция и ее союзники одержали победу в Первой мировой войне. В частности, с его именем связана победа в одном из крупнейших сражений Первой мировой — битве при Вердене в 1916 году, после которой французы смогли начать наступление на немецкие войска. В 1918 году Петен получил чин маршала и неофициальное звание «спасителя Франции».

В годы Второй мировой войны, после того, как Франция была разгромлена гитлеровской Германией, Петен возглавил коллаборационистское правительство, известное как «режим Виши», которое активно сотрудничало с нацистами. По окончании войны маршал был приговорен к смертной казни за госизмену и военные преступления, однако ее заменили на пожизненное заключение. Петен скончался в 1951 году в тюрьме на острове Йе.

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