Макрон призвал почтить «спасителя Франции» и оказался в центре скандала
Президент Франции Эммануэль Макрон подвергся жесткой критике после того, как призвал почтить память сотрудничавшего с нацистами маршала
Президент Франции Эммануэль Макрон подвергся жесткой критике после того, как призвал почтить память сотрудничавшего с нацистами маршала
По данным агентства, Макрон, выступая в городе
Ожидалось, что имя Петена вспомнят наравне с именами еще семи
В частности, президент Представительского совета еврейских институтов Франции (CRIF) Фрэнсис Калифат признался, что шокирован заявлением Макрона. «Петен был тем человеком, который позволил отправить в концлагеря около 76 тысяч французских евреев», — пояснил он.
Петен был одним из военачальников, под руководством которых Франция и ее союзники одержали победу в Первой мировой войне. В частности, с его именем связана победа в одном из крупнейших сражений Первой мировой — битве при Вердене в 1916 году, после которой французы смогли начать наступление на немецкие войска. В 1918 году Петен получил чин маршала и неофициальное звание «спасителя Франции».
В годы Второй мировой войны, после того, как Франция была разгромлена гитлеровской Германией, Петен возглавил коллаборационистское правительство, известное как «режим Виши», которое активно сотрудничало с нацистами. По окончании войны маршал был приговорен к смертной казни за госизмену и военные преступления, однако ее заменили на пожизненное заключение. Петен скончался в 1951 году в тюрьме на острове Йе.