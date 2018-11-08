Минфин США ввел санкции против россиянина и двух граждан Украины

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Согласно пресс-релизу Минфина, под санкции попали граждане Украины Александр Басов и Андрей Сушко, а также гражданин России Владимир Зарицкий.

В списках юридических лиц — министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской Народной Республики, АО КрымТЭЦ, санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор», санаторно-курортный комплекс «Мрия Резорт & СПА», ООО «Южный проект», «Управляющая компания инфраструктурных проектов» и ООО «Гарант-СВ».

Ранее в четверг введение этих санкций анонсировал спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер.

По его словам, ограничения касаются лиц и организаций, «которые поддерживают попытки России интегрировать Крымский регион Украины путем частных инвестиций и частных проектов, или тех, кто причастен к серьезным нарушениям».

Санкции США из-за Крыма

Первый указ американского президента Барака Обамы 13660 о введении санкций за действия, которые «подрывают демократические процессы в Украине; угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности и способствуют незаконному присвоению ее активов», был подписан 6 марта 2014 г.

Три последующих указа 13661, 13662 и 13685 расширяют применение санкций за действия в отношении Украины против российских чиновников, военных и лиц и предприятий, действующих в Крыму. Указ 13662 также вводит секторальные санкции в определенных секторах российской экономики. А указ 13685 запрещает импорт и экспорт товаров и услуг и инвестиции в Крым для лиц и компаний из США или их подразделений.

Эти санкции уже продлевались несколько раз. Нынешний президент США Дональд Трамп продлил их до 6 марта 2019 года.