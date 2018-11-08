Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россиянам выдадут предновогодние пенсии
В США назвали советские истребители «летающими гробами»
50-летняя британка родила четверняшек
Идриса Эльбу признали самым красивым мужчиной планеты
В США девушка отомстила хозяйке квартиры за издевательства
Путин встретился в Москве с кубинским лидером Москве прошла встреча Путина с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом
Почему Хрущев не дал разрушить бандеровское подполье на Украине
Полицейские-насильники били жертву-дознавателя-СМИ
Страшные картинки из прошлого гинекологии
9 признаков того, что вы начинаете стареть
54-летняя Лолита Милявская показала 8-месячную дочь - СМИ
Рыбак выловил из океана живого младенца - СМИ
Кремль призвал сохранять трезвость после статьи «Новой газеты»
Песков отреагировал на отказ Давоса в приглашении
Бросившая дочку Блюменкранц ушла в запой с мужиками - СМИ
Скончалась звезда «Интернов» Наталья Корчагина
В США девушка отомстила хозяйке квартиры за издевательства
Уныние городов, на которые хочется смотреть (фото)
Фоторепортажи
14Умер Николай Караченцов
10Как живет самый густонаселенный остров на самом большом озере
21:51 (мск), источник: Интерфакс

Минфин США ввел санкции против россиянина и двух граждан Украины

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU — Минфин США в четверг объявил о расширении санкционных списков по Украине и Крыму, добавив в них три физических и девять юридических лиц.

Наверх
Источник: Reuters

Согласно пресс-релизу Минфина, под санкции попали граждане Украины Александр Басов и Андрей Сушко, а также гражданин России Владимир Зарицкий.

В списках юридических лиц — министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской Народной Республики, АО КрымТЭЦ, санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор», санаторно-курортный комплекс «Мрия Резорт & СПА», ООО «Южный проект», «Управляющая компания инфраструктурных проектов» и ООО «Гарант-СВ».

Читайте также
Наказание за химию. Как угроза новых санкций США повлияет на рубль?

Ранее в четверг введение этих санкций анонсировал спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер.

По его словам, ограничения касаются лиц и организаций, «которые поддерживают попытки России интегрировать Крымский регион Украины путем частных инвестиций и частных проектов, или тех, кто причастен к серьезным нарушениям».

Санкции США из-за Крыма

Первый указ американского президента Барака Обамы 13660 о введении санкций за действия, которые «подрывают демократические процессы в Украине; угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности и способствуют незаконному присвоению ее активов», был подписан 6 марта 2014 г.

Три последующих указа 13661, 13662 и 13685 расширяют применение санкций за действия в отношении Украины против российских чиновников, военных и лиц и предприятий, действующих в Крыму. Указ 13662 также вводит секторальные санкции в определенных секторах российской экономики. А указ 13685 запрещает импорт и экспорт товаров и услуг и инвестиции в Крым для лиц и компаний из США или их подразделений.

Эти санкции уже продлевались несколько раз. Нынешний президент США Дональд Трамп продлил их до 6 марта 2019 года.

Справка
«Драконовские» меры: США готовятся ввести самые жесткие санкции против России

Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступил в силу 27 августа. И это только начало.

Следите за развитием темы«Новые санкции США»
Сказке конец: что на самом деле происходит в Туркмении
С россиян начнут взимать пошлину за ввоз товаров дороже 500 евро
Кокорина и Мамаева лишили привилегий в СИЗО
Как выглядит озеро, в существование которого сложно поверить
«Спартак» одержал первую победу в Лиге Европы-2018/19
Оставили точку на карте: фотопроект о заброшенных деревнях
Спорт
«Спартак» может уехать из России в Суперлигу Европейские клубы планируют создать свой турнир с огромным призовым фондом и без УЕФА
Hi-Tech
«Пятерочка» раздает крутые скидки В рамках акции можно получить бонус в размере 650 рублей.
Авто
Самый крутой «Запорожец»: когда пикап радует глаз Запорожец в исполнении Пикап ЗАЗ-968МП (именно так звучит наименование модели) выпускался на Запорожском автомобильном заводе «Коммунар» в очень ограниченном количестве. До наших дней дожили считанные единицы этих уникальных автомобилей
Кино
Светлана Лобода расплакалась в шоу Андрея Малахова Певица поделилась с ведущим «Прямого эфира» подробностями личной жизни
Недвижимость
Почему не нужно снимать квартиру с итальянцами: рассказ россиянки
Взыскание долгов по ЖКХ могут передать коллекторам
Дом-хамелеон обнаружили в Москве
Российской семье требуется 5 лет, чтобы накопить на квартиру
Дети
Виктория Исакова впервые заговорила о дочери Актриса ранее не афишировала появление девочки в семье 
Леди
5 новых процедур для бровей, о которых ты ничего не знаешь Может быть, ты как раз ищешь что-то безболезненное и новое для красоты
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Минимализм и бетонные стены: интерьер квартиры в Петербурге
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь