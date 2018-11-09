Глава Совета Европы сообщил об угрозе Ruxit
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Глава Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил об угрозе выхода России из организации, которую он назвал Ruxit, сообщает издание Yle.
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Глава Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил об угрозе выхода России из организации, которую он назвал Ruxit, сообщает издание Yle.
«Существует реальная угроза, что Европе предстоит не только Brexit, но и Ruxit», — отметил он в ходе совместной
Сам Сойни при этом подчеркнул, что Финляндия, которая на протяжении двух лет будет председательствовать в Совете Европы, предпримет все возможное для решения проблемы с выплатами Россией членских взносов.
«Когда государство является членом организации, оно должно платить взносы. Это касается всех. Если страна не платит, она не может пользоваться привилегиями членства», — отметил министр.
В начале ноября глава МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с Турбьерном Ягландом, во время которого обсудил с генсеком «кризисную ситуацию» в организации.
Глава российской дипломатии заявил, что Москва хочет остаться в Совете Европы и уйдет только в том случае, если другие
Ситуация в ПАСЕ
В 2014 году
В конце июня прошлого года было объявлено, что Москва приостанавливает выплату взносов в Совет Европы
Россия с 1996 года являлась одним из пяти основных плательщиков в бюджет Совета Европы. На момент приостановления перечисления части взноса в 2017 году его размер составлял более 33 млн евро в год.