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00:43 (мск), источник: РИА Новости

Глава Совета Европы сообщил об угрозе Ruxit

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Глава Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил об угрозе выхода России из организации, которую он назвал Ruxit, сообщает издание Yle.

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Источник: РИА Новости

«Существует реальная угроза, что Европе предстоит не только Brexit, но и Ruxit», — отметил он в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Финляндии Тимо Сойни.

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Сам Сойни при этом подчеркнул, что Финляндия, которая на протяжении двух лет будет председательствовать в Совете Европы, предпримет все возможное для решения проблемы с выплатами Россией членских взносов.

«Когда государство является членом организации, оно должно платить взносы. Это касается всех. Если страна не платит, она не может пользоваться привилегиями членства», — отметил министр.

В начале ноября глава МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с Турбьерном Ягландом, во время которого обсудил с генсеком «кризисную ситуацию» в организации.

Глава российской дипломатии заявил, что Москва хочет остаться в Совете Европы и уйдет только в том случае, если другие страны-члены организации предпримут меры по ее исключению.

Ситуация в ПАСЕ

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В 2014 году из-за ситуации в Крыму и на Украине Россия была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы. В течение следующего года ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, однако санкции только ужесточались. После этого Россия решила прекратить работу на таких условиях и в 2016—2018 годах не отправляла заявку на подтверждение полномочий делегации.

В конце июня прошлого года было объявлено, что Москва приостанавливает выплату взносов в Совет Европы из-за неучастия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи. В 2018 году Россия также не стала выплачивать взнос. В октябре Ягланд заявил, что в случае отказа от выплаты взносов на протяжении двух лет страна может быть исключена из состава организации. Для России этот срок наступает в июне 2019 года.

Россия с 1996 года являлась одним из пяти основных плательщиков в бюджет Совета Европы. На момент приостановления перечисления части взноса в 2017 году его размер составлял более 33 млн евро в год.

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