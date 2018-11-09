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09:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа выгода России от санкций США против Ирана

Санкции США против Ирана оказались выигрышными для России и принесли стране выгоду. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Источник: AP 2018

Ограничительные меры позволили Москве отбить покупателей у Тегерана и нарастить поставки нефти. Россия помогает Ирану преодолеть негативные последствия санкций и скупает его нефть для внутреннего потребления. Высвободившиеся в результате этого собственные энергоресурсы страна пускает на экспорт, прежде всего в Европу.

Издание пишет, что Россия планирует и дальше закупать нефть у Ирана, однако собирается использовать бартер. В обмен на нефть Тегеран будет получать производственное оборудование и продовольственные товары.

Ранее министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане предрек покупателям иранской нефти тяжелые месяцы в связи с санкциями. По его словам, даже временные разрешения на импорт иранской нефти, выданные США, не смогут урегулировать ситуацию. Тем не менее газета отмечает, что Южная Корея, Китай и Турция уже смогли в разной степени компенсировать сокращение поставок иранской нефти за счет энергоресурсов России.

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Второй пакет американских санкций в отношении Тегерана вступил в силу 5 ноября. Запреты коснулись экспорта нефти, банковского сектора и судоходства. Тогда же президент Ирана Хасан Роухани заявил, что будет бороться с ограничительными мерами США. «Америка хотела довести до нуля продажи иранской нефти, но мы продолжим продавать нашу нефть, чтобы прорвать санкции», — отметил политик.

Отношения США и Ирана обострились после того, как в начале мая Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана.

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Что нужно знать об иранской ядерной сделке

Основные факты и возможные последствия выхода США из соглашения — в материале «Ъ».

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6 ноября© Ньюстюб
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