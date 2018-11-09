Глава МИД Австрии отменила поездку в Россию
ВЕНА, 9 ноя — РИА Новости. Глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ
ВЕНА, 9 ноя — РИА Новости. Глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ
Ранее стало известно, что
«Глава МИД отреагировала на это (информацию о подозрениях в адрес
Сейчас юстиция должна установить, подтверждается ли подозрение. Дальнейшие действия мы обсудим с нашими европейскими партнерами.
Ранее издание Kronen Zeitung сообщило, что
По данным газеты, полковник должен был собирать информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных.