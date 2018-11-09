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11:24 (мск), источник: РИА Новости

Глава МИД Австрии отменила поездку в Россию

ВЕНА, 9 ноя — РИА Новости. Глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ из-за шпионского скандала, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

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Источник: РИА Новости

Ранее стало известно, что экс-полковника вооруженных сил Австрии подозревают в разведывательной деятельности в пользу России. До этого планировалось, что австрийский министр иностранных дел посетит Россию 2—3 декабря.

«Глава МИД отреагировала на это (информацию о подозрениях в адрес экс-полковника — ред.), сегодня вызвала в министерство российского представителя и отменила поездку в Россию», — сказал в пятницу журналистам канцлер Австрии Себастьян Курц.

Сейчас юстиция должна установить, подтверждается ли подозрение. Дальнейшие действия мы обсудим с нашими европейскими партнерами.
Себастьян Курц
канцлер Австрии

Ранее издание Kronen Zeitung сообщило, что экс-полковник вооруженных сил Австрии задержан по подозрению в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России. Посольство РФ отказалось комментировать сообщение СМИ.

По данным газеты, полковник должен был собирать информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных.

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