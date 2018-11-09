Глава МИД Австрии отменила поездку в Россию

Источник: РИА Новости

Ранее стало известно, что экс-полковника вооруженных сил Австрии подозревают в разведывательной деятельности в пользу России. До этого планировалось, что австрийский министр иностранных дел посетит Россию 2—3 декабря .

«Глава МИД отреагировала на это (информацию о подозрениях в адрес экс-полковника — ред.), сегодня вызвала в министерство российского представителя и отменила поездку в Россию», — сказал в пятницу журналистам канцлер Австрии Себастьян Курц.

Сейчас юстиция должна установить, подтверждается ли подозрение. Дальнейшие действия мы обсудим с нашими европейскими партнерами. Себастьян Курц канцлер Австрии

Ранее издание Kronen Zeitung сообщило, что экс-полковник вооруженных сил Австрии задержан по подозрению в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России. Посольство РФ отказалось комментировать сообщение СМИ.