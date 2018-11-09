«Шпионаж недопустим»
Канцлер Австрии ждет объяснений от Владимира Путина после разоблачения работавшего на разведку РФ агента.
Канцлер Австрии ждет объяснений от Владимира Путина после разоблачения работавшего на разведку РФ агента.
Австрийский канцлер Себастьян Курц выступил в пятницу с экстренным заявлением по поводу потрясшего страну скандала — задержания по подозрению в шпионаже на Россию отставного австрийского офицера. Эта история может нанести тяжелый удар по отношениям с Австрией — ключевым партнером России в Евросоюзе. Глава МИДа страны уже отменила планировавшийся на декабрь визит в Россию.
С коротким заявлением по поводу появившейся в СМИ информации о задержании шпиона канцлер Австрии Себастьян Курц предпочел выступить лично. «Мы должны вас проинформировать, что в Австрии есть подозрение, что отставной полковник австрийских ВС работал на российскую разведку на протяжении многих лет. По нашей информации, это началось в 1990-е и продолжалось до 2018 года», — рассказал он в пятницу журналистам. Австрийские СМИ сообщают, что канцлер также отметил, что ждет объяснений лично от Владимира Путина.
Любой шпионаж недопустим, включая российский шпионаж в Европе.
Как сообщает австрийское издание Krone, 70-летний полковник Альфред Редль выходил на связь с российским коллегой «Юрием» каждые две недели и регулярно передавал зашифрованную информацию о функционировании австрийских ВВС и артиллерийских установок напрямую в Москву; за свою работу он якобы получил около €300 тыс.
Судя по заявлению канцлера Австрии, информацию о противоправных действиях офицера Вене передали европейские партнеры. Любопытно, что буквально накануне в СМИ была опубликована информация о том, что тесные связи Вены с Россией влияют и на репутацию австрийских спецслужб. Так, издание Falter сообщило, что когда в июле полиция безопасности Финляндии SUPO узнавала у своих европейских коллег информацию об одном из въезжавших в страну российских дипломатов, то австрийскую спецслужбу намеренно не стали вносить в список адресатов.
Теперь подозреваемому полковнику угрожает до двух лет тюремного заключения. При этом шпионский скандал может серьезно сказаться и на
Галина Дудина