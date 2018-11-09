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12:59 (мск), источник: Коммерсантъ

«Шпионаж недопустим»

Канцлер Австрии ждет объяснений от Владимира Путина после разоблачения работавшего на разведку РФ агента.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Австрийский канцлер Себастьян Курц выступил в пятницу с экстренным заявлением по поводу потрясшего страну скандала — задержания по подозрению в шпионаже на Россию отставного австрийского офицера. Эта история может нанести тяжелый удар по отношениям с Австрией — ключевым партнером России в Евросоюзе. Глава МИДа страны уже отменила планировавшийся на декабрь визит в Россию.

С коротким заявлением по поводу появившейся в СМИ информации о задержании шпиона канцлер Австрии Себастьян Курц предпочел выступить лично. «Мы должны вас проинформировать, что в Австрии есть подозрение, что отставной полковник австрийских ВС работал на российскую разведку на протяжении многих лет. По нашей информации, это началось в 1990-е и продолжалось до 2018 года», — рассказал он в пятницу журналистам. Австрийские СМИ сообщают, что канцлер также отметил, что ждет объяснений лично от Владимира Путина.

Любой шпионаж недопустим, включая российский шпионаж в Европе.
Себастьян Курц
канцлер Австрии
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Между Австрией и Россией разгорелся шпионский скандал

Как сообщает австрийское издание Krone, 70-летний полковник Альфред Редль выходил на связь с российским коллегой «Юрием» каждые две недели и регулярно передавал зашифрованную информацию о функционировании австрийских ВВС и артиллерийских установок напрямую в Москву; за свою работу он якобы получил около €300 тыс.

Судя по заявлению канцлера Австрии, информацию о противоправных действиях офицера Вене передали европейские партнеры. Любопытно, что буквально накануне в СМИ была опубликована информация о том, что тесные связи Вены с Россией влияют и на репутацию австрийских спецслужб. Так, издание Falter сообщило, что когда в июле полиция безопасности Финляндии SUPO узнавала у своих европейских коллег информацию об одном из въезжавших в страну российских дипломатов, то австрийскую спецслужбу намеренно не стали вносить в список адресатов.

Причиной якобы послужила близость с Москвой правопопулистской Австрийской партии свободы, которая в конце прошлого года вошла в правительство страны и кандидаты от которой возглавили МВД и МИД.
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В шпионском романе появляются новые главы

Теперь подозреваемому полковнику угрожает до двух лет тюремного заключения. При этом шпионский скандал может серьезно сказаться и на российско-австрийских отношениях, даже в условиях кризиса отличавшихся особой теплотой. Так, в июне нынешнего года Австрия стала первой зарубежной страной, которую посетил Владимир Путин после переизбрания на новый срок. Уже в августе президент неожиданно посетил ее второй раз за лето — по дороге на переговоры в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель он побывал на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайссль. Хотя между Москвой и Веной даже в условиях политического кризиса в российско-европейских отношениях сохранился интенсивный диалог, и в Австрии не раз выступали с критикой антироссийских санкций, тем не менее неожиданный визит российского президента на частное мероприятие высокопоставленного австрийского политика вызвал немало вопросов в адрес невесты — а в СМИ и вовсе произвел эффект разорвавшейся бомбы. В пятницу министр Кнайссль отменила свой визит в Россию, запланированный на 3—4 декабря.

Галина Дудина

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Глава МИД Австрии отказалась ехать в Россию из-за шпионского скандала
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12:27 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы«Шпионский скандал в Австрии»
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