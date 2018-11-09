Путину подарили узел из гвоздей

Об этом сообщает в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Этот узел из гвоздя символизирует нашу дружбу, дружбу народов, дружбу Казахстана и России», — сказал даритель.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в свою очередь предложил российскому коллеге развязать узел. «Давайте! Это ваши бойцы!» — ответил Путин.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hn1dReQdG50?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.