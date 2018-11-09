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13:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Путину подарили узел из гвоздей

Президенту России Владимиру Путину подарили в Петропавловске узел из гвоздей-двухсоток, глава государства принимает участие в XV Форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.

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Об этом сообщает в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Этот узел из гвоздя символизирует нашу дружбу, дружбу народов, дружбу Казахстана и России», — сказал даритель.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в свою очередь предложил российскому коллеге развязать узел. «Давайте! Это ваши бойцы!» — ответил Путин.

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Как ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, перед пленарным заседанием Путин и Назарбаев проведут отдельную встречу. Также на мероприятии будет подписан пакет документов.

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