Путину подарили узел из гвоздей
Президенту России Владимиру Путину подарили в Петропавловске узел из
Президенту России Владимиру Путину подарили в Петропавловске узел из
Об этом сообщает в своем
«Этот узел из гвоздя символизирует нашу дружбу, дружбу народов, дружбу Казахстана и России», — сказал даритель.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в свою очередь предложил российскому коллеге развязать узел. «Давайте! Это ваши бойцы!» — ответил Путин.
Как ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, перед пленарным заседанием Путин и Назарбаев проведут отдельную встречу. Также на мероприятии будет подписан пакет документов.