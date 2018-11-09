СМИ: Австрия получила информацию о шпионаже своего полковника в пользу РФ от Германии

Источник: AP 2018

Об этом сообщила в пятницу австрийская газета Der Standard.

По ее данным, германские спецслужбы передали австрийским партнерам данные об утечке секретной информации.

Ранее министр обороны Австрии Марио Кунасек заявил, что Австрия получила информацию о шпионаже от спецслужбы одной из стран Евросоюза, но не стал указывать конкретную страну. В свою очередь глава австрийского правительства Себастьян Курц поблагодарил главу Минобороны за успешное сотрудничество с дружественными спецслужбами, которые оказали Австрии поддержку для выявления этого случая.

Правоохранительные органы Австрии ведут расследование в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который с конца 1990-х годов якобы передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, а также, как утверждается, получил за свою 20-летнюю деятельность €300 тыс.

Прокуратура Австрии возбудила уголовное дело в отношении полковника по статье о работе на иностранную военную разведку. Подозреваемому может грозить два года тюрьмы.