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13:30 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Австрия получила информацию о шпионаже своего полковника в пользу РФ от Германии

ВЕНА, 9 ноября. /ТАСС/. Сведения об отставном австрийском полковнике, который подозревается в шпионаже в пользу России, были получены военной контрразведкой Австрии от Германии.

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Источник: AP 2018

Об этом сообщила в пятницу австрийская газета Der Standard.

По ее данным, германские спецслужбы передали австрийским партнерам данные об утечке секретной информации.

Новость
«Шпионаж недопустим»

Ранее министр обороны Австрии Марио Кунасек заявил, что Австрия получила информацию о шпионаже от спецслужбы одной из стран Евросоюза, но не стал указывать конкретную страну. В свою очередь глава австрийского правительства Себастьян Курц поблагодарил главу Минобороны за успешное сотрудничество с дружественными спецслужбами, которые оказали Австрии поддержку для выявления этого случая.

Правоохранительные органы Австрии ведут расследование в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который с конца 1990-х годов якобы передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, а также, как утверждается, получил за свою 20-летнюю деятельность €300 тыс.

Прокуратура Австрии возбудила уголовное дело в отношении полковника по статье о работе на иностранную военную разведку. Подозреваемому может грозить два года тюрьмы.

Посольство России в Австрии эту ситуацию не комментирует.

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