Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Причину группового изнасилования дознавателя назвали насильники
Приятный сюрприз от «Лады»: представлен обновленный робот
Дети из детдомов, которые стали звездами
В Лондоне повесили пародийные билборды с Путиным
Сбербанк переедет в новую штаб-квартиру в «Москва-Сити»
Чай в пакетиках, искусственный загар и презервативыКакие мирные технические инновации породила Первая мировая война?
Почему Хрущев не дал разрушить бандеровское подполье на Украине
Полицейские-насильники били жертву-дознавателя-СМИ
Страшные картинки из прошлого гинекологии
9 признаков того, что вы начинаете стареть
Хоккей в Канаде: российские юниоры превзошли молодежь
Отомстить за Карякина: отберет ли Каруана титул у Карлсена
Умер Николай Румянцев
Медведев перебил главу РЖД на словах об успехах
СМИ: Покинувшая Россию Марина Александрова снялась без одежды
Бросившая дочку Блюменкранц ушла в запой - СМИ
В США девушка отомстила хозяйке квартиры за издевательства
Как не дать мошенникам продать вашу квартиру?
Фоторепортажи
10Как живет самый густонаселенный остров на самом большом озере
10У здания ФСБ в Архангельске прогремел взрыв
13:22 (мск), источник: Ведомости

Между Австрией и Россией разгорелся шпионский скандал

Министр иностранных дел Австрии, у которой Путин был на свадьбе, отменила визит в Москву.

Наверх
Источник: Reuters

Россия угодила в очередной шпионский скандал. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что власти страны ждут объяснений от Москвы после разоблачения шпиона, работавшего на российские спецслужбы около 20 лет.

В пятницу, 9 ноября, австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на минобороны страны сообщила о разоблачении шпиона, который работал на Россию. Им оказался полковник австрийской армии, его имя не раскрывается. По данным газеты, шпион каждые две недели встречался с куратором Юрой и передавал ему сведения. Сейчас полковнику 70 лет и он в отставке последние пять лет, однако мог до последнего раскрывать информацию, уточняет Kronen Zeitung.

По данным Kronen Zeitung, полковник работал на Россию около 20 лет — с 1990-х, за работу он мог получить всего 300 000 евро.
Новость
Австрийские СМИ не сошлись во мнениях по поводу визита Владимира Путина на свадьбу

«Этот случай доказывает, что даже после холодной войны нейтральные государства являются объектами шпионажа», — цитирует Krone Zeitung министра обороны Австрии Марио Кунасека. Он отметил о необходимости усилении национальной безопасности. Канцлер страны Себастьян Курц назвал шпионаж «неприемлемым». По его словам, страна обсудит произошедшее с европейскими коллегами. Власти Австрии также потребовали от России объяснений, а российского посла вызвали в МИД. В свою очередь Россия также вызвала посла Австрии в Москве, сообщил ТАСС.

Полковник передавал России сведения об авиации Австрии, артиллерийских системах, миграционной ситуации и информации о высокопоставленных офицерах, отмечает Kronen Zeitung со ссылкой на источники в следствии.

Ущерб от работы этого разведчика может быть больше, чем от Альфреда Редла, который в начале XX века выдавал России австрийских агентов и передал Сербии план австрийского вторжения.

Сейчас полковника доставили в прокуратуру, пишет Krone Zeitung. Газета отмечает, что ему может грозить до двух лет тюрьмы, однако эта история может «надолго обременить» отношения Москвы и Вены.

Канцлер Австрии сообщил также об отмене запланированного визита министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в Россию. Она должна была посетить Москву в начале декабря.

Австрийская свадьба
22 августаПутин рассказал о своей поездке в Австрию на свадьбу
20 августаАнсамбль «Россия» исполнил «Калинку» на свадьбе главы МИД Австрии
20 августаАвстрийские СМИ не сошлись во мнениях по поводу визита Владимира Путина на свадьбу
Новость
Что известно о главе МИД Австрии, на свадьбу которой едет Путин

Летом президент России Владимир Путин посетил свадьбу Кнайсль с бизнесменом Вольфгангом Майлингером, где также присутствовал Курц. Глава австрийского МИДа сама пригласила Путина, за что подверглась критике со стороны, к примеру, украинского МИДа. Однако Путин отмечал, что визит носит частный характер.

На свадьбе Путин успел станцевать с Кнайсль, подарил ей букет цветов. Он также привез на торжество казачий ансамбль, картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар. Российский президент произносил тост на немецком языке и много шутил, что понравилось гостям, рассказывал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Сама Кнайсль пока никак не прокомментировала шпионский скандал.

Следите за развитием темы«Шпионский скандал в Австрии»
 Мобильные переводы и платежи могут попасть под финансовый контроль
Дмитрий Рыболовлев: от одержимого футболом олигарха до фигуранта дела о коррупции
Канцлер Австрии ждет объяснений Путина из-за шпионского скандала
Чемоданы денег: как можно прожить на взятки в России
Путину подарили узел из гвоздей
Лавров счел «мегафонной дипломатией» шпионский скандал в Австрии
Сгоревший рай: в Калифорнии бушует мощный пожар (фото)
Российские ученые раскрыли секрет долголетия голых землекопов
Стало известно, кто в России больше всего доволен профессией
Спорт
Долгое прощание Тулы с Кононовым подходит к концу Судя по всему, нас ждет последняя игра тульского «Арсенала» с главным тренером Олегом Кононовым, который должен начать работу со «Спартаком»
Hi-Tech
«Пятерочка» раздает крутые скидки В рамках акции можно получить бонус в размере 650 рублей.
Авто
Представлен самый красивый Mitsubishi (и это пикап L200) Новый L200 показали в Бангкоке. Корреспондент @Авто сгонял в Таиланд, чтобы увидеть L200 одним из первых в мире
Кино
Светлана Лобода расплакалась в шоу Андрея Малахова Певица поделилась с ведущим «Прямого эфира» подробностями личной жизни
Недвижимость
Почему не нужно снимать квартиру с итальянцами: рассказ россиянки
Взыскание долгов по ЖКХ могут передать коллекторам
Дом-хамелеон обнаружили в Москве
Российской семье требуется 5 лет, чтобы накопить на квартиру
Дети
Виктория Исакова впервые заговорила о дочери Актриса ранее не афишировала появление девочки в семье 
Леди
Сколько денег 50-летняя Валерия потратила на создание модного образа Каких российских дизайнеров поддерживает певица Валерия и что написано на ремешке ее сумки. А главное – сколько все это стоило?
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Минимализм и бетонные стены: интерьер квартиры в Петербурге
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь