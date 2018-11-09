Между Австрией и Россией разгорелся шпионский скандал
Министр иностранных дел Австрии, у которой Путин был на свадьбе, отменила визит в Москву.
Министр иностранных дел Австрии, у которой Путин был на свадьбе, отменила визит в Москву.
Россия угодила в очередной шпионский скандал. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что власти страны ждут объяснений от Москвы после разоблачения шпиона, работавшего на российские спецслужбы около 20 лет.
В пятницу, 9 ноября, австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на минобороны страны сообщила о разоблачении шпиона, который работал на Россию. Им оказался полковник австрийской армии, его имя не раскрывается. По данным газеты, шпион каждые две недели встречался с куратором Юрой и передавал ему сведения. Сейчас полковнику 70 лет и он в отставке последние пять лет, однако мог до последнего раскрывать информацию, уточняет Kronen Zeitung.
«Этот случай доказывает, что даже после холодной войны нейтральные государства являются объектами шпионажа», — цитирует Krone Zeitung министра обороны Австрии Марио Кунасека. Он отметил о необходимости усилении национальной безопасности. Канцлер страны Себастьян Курц назвал шпионаж «неприемлемым». По его словам, страна обсудит произошедшее с европейскими коллегами. Власти Австрии также потребовали от России объяснений, а российского посла вызвали в МИД. В свою очередь Россия также вызвала посла Австрии в Москве, сообщил ТАСС.
Полковник передавал России сведения об авиации Австрии, артиллерийских системах, миграционной ситуации и информации о высокопоставленных офицерах, отмечает Kronen Zeitung со ссылкой на источники в следствии.
Сейчас полковника доставили в прокуратуру, пишет Krone Zeitung. Газета отмечает, что ему может грозить до двух лет тюрьмы, однако эта история может «надолго обременить» отношения Москвы и Вены.
Канцлер Австрии сообщил также об отмене запланированного визита министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в Россию. Она должна была посетить Москву в начале декабря.
Летом президент России Владимир Путин посетил свадьбу Кнайсль с бизнесменом Вольфгангом Майлингером, где также присутствовал Курц. Глава австрийского МИДа сама пригласила Путина, за что подверглась критике со стороны, к примеру, украинского МИДа. Однако Путин отмечал, что визит носит частный характер.
На свадьбе Путин успел станцевать с Кнайсль, подарил ей букет цветов. Он также привез на торжество казачий ансамбль, картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар. Российский президент произносил тост на немецком языке и много шутил, что понравилось гостям, рассказывал его