Между Австрией и Россией разгорелся шпионский скандал

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Россия угодила в очередной шпионский скандал. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что власти страны ждут объяснений от Москвы после разоблачения шпиона, работавшего на российские спецслужбы около 20 лет.

В пятницу, 9 ноября, австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на минобороны страны сообщила о разоблачении шпиона, который работал на Россию. Им оказался полковник австрийской армии, его имя не раскрывается. По данным газеты, шпион каждые две недели встречался с куратором Юрой и передавал ему сведения. Сейчас полковнику 70 лет и он в отставке последние пять лет, однако мог до последнего раскрывать информацию, уточняет Kronen Zeitung.

По данным Kronen Zeitung, полковник работал на Россию около 20 лет — с 1990-х, за работу он мог получить всего 300 000 евро.

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«Этот случай доказывает, что даже после холодной войны нейтральные государства являются объектами шпионажа», — цитирует Krone Zeitung министра обороны Австрии Марио Кунасека. Он отметил о необходимости усилении национальной безопасности. Канцлер страны Себастьян Курц назвал шпионаж «неприемлемым». По его словам, страна обсудит произошедшее с европейскими коллегами. Власти Австрии также потребовали от России объяснений, а российского посла вызвали в МИД. В свою очередь Россия также вызвала посла Австрии в Москве, сообщил ТАСС.

Полковник передавал России сведения об авиации Австрии, артиллерийских системах, миграционной ситуации и информации о высокопоставленных офицерах, отмечает Kronen Zeitung со ссылкой на источники в следствии.

Ущерб от работы этого разведчика может быть больше, чем от Альфреда Редла, который в начале XX века выдавал России австрийских агентов и передал Сербии план австрийского вторжения.

Сейчас полковника доставили в прокуратуру, пишет Krone Zeitung. Газета отмечает, что ему может грозить до двух лет тюрьмы, однако эта история может «надолго обременить» отношения Москвы и Вены.

Канцлер Австрии сообщил также об отмене запланированного визита министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в Россию. Она должна была посетить Москву в начале декабря.

Летом президент России Владимир Путин посетил свадьбу Кнайсль с бизнесменом Вольфгангом Майлингером, где также присутствовал Курц. Глава австрийского МИДа сама пригласила Путина, за что подверглась критике со стороны, к примеру, украинского МИДа. Однако Путин отмечал, что визит носит частный характер.