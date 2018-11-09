Лаврова неприятно удивили новости о шпионском скандале в Австрии

Источник: AP 2018

«Я только что об этом узнал, перед началом встречи, и, честно говоря, меня эта информация неприятно удивила», — сказал Лавров на брифинге по итогам переговоров с коллегой с Коморских островов.

Он высказал при этом сожаление, что австрийская сторона в этой ситуации пошла по пути так называемой мегафонной дипломатии, а не стала запрашивать соответствующую информацию у российских властей.

Испокон веков было принято, что если у какой-то страны возникают озабоченности, подозрения относительно действий другой страны в причастности кого-то к каким-то процессам, которые рассматриваются в качестве угроз для государств, то в соответствии с нормами международного общения следует напрямую запрашивать разъяснения. Сергей Лавров министр иностранных дел России

«Нас обвиняют, требуя публично извиниться по вопросу, о котором нам ничего неизвестно», — сказал министр. «Необходимо следовать тем нормам, которые были выработаны в ходе формирования практики международного общения. Мы сегодня приглашаем посла Австрийской Республики в министерство иностранных дел и привлечем его внимание, какими методами нужно действовать, если у них возникают какие-то вопросы к Российской Федерации», — заявил он.

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В пятницу стало известно, что в Австрии задержали отставного полковника вооруженных сил страны по подозрению в сборе разведданных для Москвы. По данным СМИ, бывший офицер, ныне пенсионер, в период своей службы в австрийской армии около 20 лет занимался шпионажем в пользу России. Газета Kronen Zeitung со ссылкой на неназванные источники указывает, что офицер получил за сбор разведданных в общей сложности около 300 тыс. евро.