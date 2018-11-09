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16:45 (мск), источник: Интерфакс

Закрытые данные эстонской армии 5 лет находились в свободном доступе в интернете

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU — В отвечающем за безопасность регистре документов Сил обороны Эстонии на протяжении пяти лет в публичном доступе находились документы, предназначенные для внутреннего пользования, выяснила газета Eesti Paevaleht.

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Источник: Reuters

В регистре документов, который называется Saurus, насчитывалось сотни объяснительных и рапортов, составленных «срочниками» или их командованием в ходе дисциплинарных производств, пишет в пятницу издание.

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Из документов можно было узнать, кто какую информацию передавал офицерам. Например, один младший сержант сообщил руководству о том, кто употребляет в части марихуану и кто ее туда поставляет.

Часть документов содержала и описание личности служащих, говорится в публикации. «Этот солдат ленивый и невменяемый», — написало об одном срочнике начальство, когда тот не подчинился приказу перестать есть ложкой из общего термоса.

Содержались в документах и данные о здоровье военнослужащих.

Несмотря на то, что Силы обороны закрыли Saurus для «упорядочивания данных», в поисковой системе Google по-прежнему можно найти выдержки из служебных документов.

1 ноября эстонская спецслужба — Инспекция по защите данных — начала в отношении Сил обороны производство по надзору.

Поскольку, исходя из Пенитенциарного кодекса, в случае выявления нарушений наказать непосредственно Силы обороны будет невозможно, то будут наказаны те работники ведомства, которые столь халатным образом отнеслись к документации, пишет газета.

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