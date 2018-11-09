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17:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Подводников США научат воевать с Россией

Военно-морские силы США создадут подразделения подводных «агрессоров», задачей которых будет имитация действий потенциальных противников для более эффективных тренировок. Об этом сообщает USNI News.

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Источник: U.S. Navy

В рамках нового плана, предложенного вице-адмиралом Чарльзом Ричардом, программа обучения экипажей субмарин будет основательно переработана. Руководство ВМС США планирует работать над новыми инструментами и способами поддержания боеспособности и готовиться к нападению потенциальных противников.

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Обновленные стратегии подготовки должны будут обеспечить уверенность в победе американских моряков. «Я двигаюсь к тому, чтобы добавить соревновательный элемент во все, что мы делаем в подводных войсках. Я хочу, чтобы появлялись победители и проигравшие — так, как это происходит в реальном бою», — заявил Ричард.

У специальной эскадрильи, которая будет создана в рамках новой программы, не будет своих подводных лодок. Она будет состоять из пока что не определенного числа специалистов, которые научат американских подводников имитировать тактику их российских и китайских коллег.

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