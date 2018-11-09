Трамп запретил предоставлять убежище нелегальным мигрантам в США

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«Нашей стране нужны люди, но они должны приезжать легально, и у них должны быть заслуги», — сказал президент перед тем, как отправиться в Париж.

Источники в администрации президента ранее пояснили американским СМИ, что это будет временная мера, однако не называли сроков ее действия.

В свою очередь AP уточняет, что Трамп, отдавая распоряжение, задействовал свои особые полномочия, как и в случае с запретом на въезд в Соединенные Штаты жителям шести преимущественно мусульманских стран — из Чада, Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена.

AP отмечает, что распоряжение Трампа, частично, вызвано караванами нелегальных иммигрантов из стран Центральной Америки, которые в настоящий момент движутся к границам США.

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По данным местных властей, сейчас в Мексике в составе нескольких караванов могут находиться до 7 тыс. нелегалов, которые рассчитывают попасть в США.

Ранее Трамп заявлял, что собирается принять в исполнительном порядке новый план по предоставлению убежища мигрантам в США.

«В соответствии с этим планом иностранцы больше не будут иметь свободного доступа на территорию США незаконным путем, подавая безосновательные заявления в поисках убежища», — сказал он журналистам в Белом доме, и пояснил, что заявления о предоставлении убежища теперь можно будет подать только в местах въезда в Соединенные Штаты.