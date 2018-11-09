МИД России выразил протест послу Австрии из-за шпионского скандала

Источник: AP 2018

«В связи с утверждениями властей Австрии о подозрении в причастности к разведывательной деятельности якобы в пользу России некоего бывшего полковника австрийских вооруженных сил заявили протест», — говорится в сообщении МИД.

МИД не приемлет публичных требований объяснений от России, отметили в ведомстве.

«Вызывает недоумение, почему наши австрийские партнеры предпочли не обсуждать с нами имеющиеся у них подозрения через налаженные каналы диалога, а прибегли к ставшему, к сожалению, для многих западных стран привычным методу — сенсационному вбросу информации в СМИ и публичному требованию от нас объяснений. Такой подход мы не приемлем», — сообщают в МИД.

Новость Между Австрией и Россией разгорелся шпионский скандал

Внешнеполитическое ведомство также обратило внимание австрийского посла на ухудшение отношений между странами в результате действий Вены.

«Обратили внимание посла на прозвучавшее заявление федерального министра европейских, интеграционных и иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль о том, что в случае подтверждения подозрений в шпионаже российско-австрийские отношения будут серьезно отягощены. Подчеркнули, что предпринятые Веной шаги, основанные на подозрениях без каких-либо доказательств, уже привели к осложнению наших отношений, которые до последнего времени отличались позитивной динамикой», — добавили в ведомстве.

Ранее в пятницу представитель Минобороны Австрии Михаэль Бауэр сообщал, что австрийская контрразведка заподозрила бывшего офицера вооруженных сил страны в отставке в ведении разведывательной деятельности якобы в пользу России.