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19:14 (мск), источник: RNS

МИД России выразил протест послу Австрии из-за шпионского скандала

Министерство иностранных дел России выразило протест австрийскому послу в связи с подозрением экс-полковника вооруженных сил Австрии в шпионаже в пользу РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

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Источник: AP 2018

«В связи с утверждениями властей Австрии о подозрении в причастности к разведывательной деятельности якобы в пользу России некоего бывшего полковника австрийских вооруженных сил заявили протест», — говорится в сообщении МИД.

МИД не приемлет публичных требований объяснений от России, отметили в ведомстве.

«Вызывает недоумение, почему наши австрийские партнеры предпочли не обсуждать с нами имеющиеся у них подозрения через налаженные каналы диалога, а прибегли к ставшему, к сожалению, для многих западных стран привычным методу — сенсационному вбросу информации в СМИ и публичному требованию от нас объяснений. Такой подход мы не приемлем», — сообщают в МИД.

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Внешнеполитическое ведомство также обратило внимание австрийского посла на ухудшение отношений между странами в результате действий Вены.

«Обратили внимание посла на прозвучавшее заявление федерального министра европейских, интеграционных и иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль о том, что в случае подтверждения подозрений в шпионаже российско-австрийские отношения будут серьезно отягощены. Подчеркнули, что предпринятые Веной шаги, основанные на подозрениях без каких-либо доказательств, уже привели к осложнению наших отношений, которые до последнего времени отличались позитивной динамикой», — добавили в ведомстве.

Ранее в пятницу представитель Минобороны Австрии Михаэль Бауэр сообщал, что австрийская контрразведка заподозрила бывшего офицера вооруженных сил страны в отставке в ведении разведывательной деятельности якобы в пользу России.

Как отмечает издание Kronen Zeitung, 70-летний экс-полковник на протяжении порядка 20 лет якобы осуществлял разведывательную деятельность в пользу России и получил за эту работу более €300 тыс. Газета также утверждает, что экс-полковник передавал России данные о ВВС Австрии, артиллерийских системах, ситуации с миграцией в Австрии, а также детальную информацию о высокопоставленных офицерах.

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