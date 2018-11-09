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21:21 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД России выразил протест Австрии в связи с обвинениями в шпионаже

Москва выразила Вене протест в связи с информацией о задержании бывшего австрийского военного за шпионаж в пользу России.

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Источник: AP 2018

«Вызывает недоумение, почему наши австрийские партнеры предпочли не обсуждать с нами имеющиеся у них подозрения через налаженные каналы диалога, а прибегли к ставшему, к сожалению, для многих западных стран привычным методу — сенсационному вбросу информации в СМИ и публичному требованию от нас объяснений», — говорится в сообщении МИД России.

В пятницу, 9 ноября, в министерство был вызван посол Австрии Йоханнес Айгнер. В рамках встречи представители российской стороны подчеркнули, что «шаги, основанные на подозрениях без каких-либо доказательств, уже привели к осложнению наших отношений, которые до последнего времени отличались позитивной динамикой».

Австрийские спецслужбы задержали 70-летнего полковника в отставке 9 ноября. По данным властей страны, он с конца 1990-х годов передавал российской разведке информацию об австрийской военной авиации и артиллерийских системах. Экс-полковнику грозит до десяти лет за разглашение гостайны.

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