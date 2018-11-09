МИД России выразил протест Австрии в связи с обвинениями в шпионаже

Источник: AP 2018

«Вызывает недоумение, почему наши австрийские партнеры предпочли не обсуждать с нами имеющиеся у них подозрения через налаженные каналы диалога, а прибегли к ставшему, к сожалению, для многих западных стран привычным методу — сенсационному вбросу информации в СМИ и публичному требованию от нас объяснений», — говорится в сообщении МИД России.

В пятницу, 9 ноября, в министерство был вызван посол Австрии Йоханнес Айгнер. В рамках встречи представители российской стороны подчеркнули, что «шаги, основанные на подозрениях без каких-либо доказательств, уже привели к осложнению наших отношений, которые до последнего времени отличались позитивной динамикой».