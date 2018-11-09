Индонезия предупредила об угрозе срыва сделки по Су-35
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Официальный представитель ВВС Индонезии Новьян Самьега заявил об угрозе срыва контракта на закупки российских самолетов Су-35
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Официальный представитель ВВС Индонезии Новьян Самьега заявил об угрозе срыва контракта на закупки российских самолетов Су-35
В случае введения жестких ограничительных мер со стороны США, Индонезия будет вынуждена искать замену российскому истребителю. И наиболее подходящей альтернативой, по словам Самьеги, является американский F-16.
Как отметил представитль ВВС, тот факт, что контракт уже подписан, не будет играть особой роли, если США введут новые санкции в отношении Джакарты.
Ситуация с контрактом
Ранее СМИ сообщали, что выполнение подписанного в начале этого года соглашения на поставку одиннадцати истребителей Су-35 в Индонезию отложили
Однако министр обороны Риамизарда Риачуду заявлял в прошлом месяце, что Джакарта не намерена отказываться от российских воздушных судов
В «Ростехе» также отмечали, что контракт на поставку одиннадцати воздушных судов в Индонезию не откладывали. В корпорации отметили, что Джакарта решает «некоторые технические вопросы».
Су-35 — российский многоцелевой истребитель поколения 4++, разработанный в ОКБ Сухого. Самолет ввели в эксплуатацию в 2014 году.