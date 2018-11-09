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21:26 (мск), источник: РИА Новости

Индонезия предупредила об угрозе срыва сделки по Су-35

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Официальный представитель ВВС Индонезии Новьян Самьега заявил об угрозе срыва контракта на закупки российских самолетов Су-35 из-за возможности американских санкций, сообщает портал Janes.

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Источник: РИА Новости

В случае введения жестких ограничительных мер со стороны США, Индонезия будет вынуждена искать замену российскому истребителю. И наиболее подходящей альтернативой, по словам Самьеги, является американский F-16.

Как отметил представитль ВВС, тот факт, что контракт уже подписан, не будет играть особой роли, если США введут новые санкции в отношении Джакарты.

Ситуация с контрактом

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Ранее СМИ сообщали, что выполнение подписанного в начале этого года соглашения на поставку одиннадцати истребителей Су-35 в Индонезию отложили из-за возможных санкций, которые американские власти готовы ввести в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA).

Однако министр обороны Риамизарда Риачуду заявлял в прошлом месяце, что Джакарта не намерена отказываться от российских воздушных судов из-за давления Вашингтона. Он отмечал, что стороны приступили к реализации контракта, но Минобороны Индонезии необходимо урегулировать некоторые вопросы, связанные с оплатой поставок, с министерствами финансов и торговли. Риачуду также подчеркивал, что индонезийские военные получат истребители «в ближайшее время».

В «Ростехе» также отмечали, что контракт на поставку одиннадцати воздушных судов в Индонезию не откладывали. В корпорации отметили, что Джакарта решает «некоторые технические вопросы».

Су-35 — российский многоцелевой истребитель поколения 4++, разработанный в ОКБ Сухого. Самолет ввели в эксплуатацию в 2014 году.

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