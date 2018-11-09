Индонезия предупредила об угрозе срыва сделки по Су-35

Источник: РИА Новости

В случае введения жестких ограничительных мер со стороны США, Индонезия будет вынуждена искать замену российскому истребителю. И наиболее подходящей альтернативой, по словам Самьеги, является американский F-16.

Как отметил представитль ВВС, тот факт, что контракт уже подписан, не будет играть особой роли, если США введут новые санкции в отношении Джакарты.

Ситуация с контрактом

Ранее СМИ сообщали, что выполнение подписанного в начале этого года соглашения на поставку одиннадцати истребителей Су-35 в Индонезию отложили из-за возможных санкций, которые американские власти готовы ввести в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA).

Однако министр обороны Риамизарда Риачуду заявлял в прошлом месяце, что Джакарта не намерена отказываться от российских воздушных судов из-за давления Вашингтона. Он отмечал, что стороны приступили к реализации контракта, но Минобороны Индонезии необходимо урегулировать некоторые вопросы, связанные с оплатой поставок, с министерствами финансов и торговли. Риачуду также подчеркивал, что индонезийские военные получат истребители «в ближайшее время».

В «Ростехе» также отмечали, что контракт на поставку одиннадцати воздушных судов в Индонезию не откладывали. В корпорации отметили, что Джакарта решает «некоторые технические вопросы».