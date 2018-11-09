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21:29 (мск), источник: Ведомости

Трамп пошутил о вмешательстве России в выборы во Флориде

Президент США Дональд Трамп по пути в Париж на мероприятия 100-летнего юбилея окончания Первой мировой войны, пошутил о вине России в долгом подсчете голосов на промежуточных выборах в двух штатах США.

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Источник: Reuters

«Они, получается, только сейчас стали находить голоса во Флориде и Джорджии — когда выборы были во вторник? Ну давайте обвиним русских и потребуем немедленных извинений от президента Путина!» — написал Трамп в Twitter. Он пообещал прислать в проблемные округа лучших специалистов, чтобы разоблачить «мошенничество демократов».

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Во Флориде и Джорджии продолжается подсчет голосов на губернаторских выборах 6 ноября из-за крайне малой разницы в результатах. По предварительным данным, в обоих штатах побеждают республиканцы — действующий губернатор Флориды Рик Скотт и секретарь штата Джорджия Брайан Кемп. Отстающие кандидаты-демократы требуют пересчета голосов. По состоянию на утро пятницы отрыв Скотта от конкурента во Флориде сократился с 50 000 до 15 000 голосов. «Почему они никогда не находят голоса за республиканцев?» — спрашивает Трамп.

Планировалось, что Трамп и Путин проведут полноценные переговоры в Париже 11 ноября, но французские власти попросили отменить встречу, чтобы она не отвлекла внимание прессы и публики от торжеств к 100-летию окончания Первой мировой войны. Вместо этого президенты встретятся на саммите G-20 в столице Аргентины Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

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