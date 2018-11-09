Источник объяснил присутствие Пригожина на встрече Шойгу с ливийским маршалом

Источник: Reuters

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU — Присутствие ресторатора Евгения Пригожина на встрече министра обороны РФ Сергея Шойгу с ливийским маршалом Халифом Хафтаром связано с тем, что он обеспечивал официальный обед на встрече, сообщил «Интерфаксу» военно-дипломатический источник.

Читайте также Источники РБК: Россия направила военных в восточную Ливию

«Известный российский ресторатор Евгений Пригожин обеспечивал встречу глав военных ведомств России и Ливии в Минобороны РФ. Он организовывал официальный обед и принял участие в обсуждении культурной программы визита ливийской делегации», — сообщил собеседник агентства.

Ранее издание «Новая Газета» обратило внимание на ролик, размещенный в YouTube на канале информбюро Главного командования Ливийских вооруженных сил. На видео, которое запечатлело переговоры Шойгу и Хафтара, виден, в частности, Пригожин, сидящий за столом переговоров вместе с военными.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/kU9TgMTniww?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Министр обороны РФ и командующий ливийской национальной армией провели встречу 7 ноября в Москве.