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22:24 (мск), источник: Интерфакс

Источник объяснил присутствие Пригожина на встрече Шойгу с ливийским маршалом

По его сведениям, бизнесмен занимался организацией официального обеда.

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Источник: Reuters

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU — Присутствие ресторатора Евгения Пригожина на встрече министра обороны РФ Сергея Шойгу с ливийским маршалом Халифом Хафтаром связано с тем, что он обеспечивал официальный обед на встрече, сообщил «Интерфаксу» военно-дипломатический источник.

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«Известный российский ресторатор Евгений Пригожин обеспечивал встречу глав военных ведомств России и Ливии в Минобороны РФ. Он организовывал официальный обед и принял участие в обсуждении культурной программы визита ливийской делегации», — сообщил собеседник агентства.

Ранее издание «Новая Газета» обратило внимание на ролик, размещенный в YouTube на канале информбюро Главного командования Ливийских вооруженных сил. На видео, которое запечатлело переговоры Шойгу и Хафтара, виден, в частности, Пригожин, сидящий за столом переговоров вместе с военными.

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Министр обороны РФ и командующий ливийской национальной армией провели встречу 7 ноября в Москве.

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