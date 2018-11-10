Трамп счел оскорбительной идею Макрона создать армию для защиты от США

Источник: AP 2018

«Очень оскорбительно, но, возможно, Европе сначала нужно заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую субсидируют США!», — написал он в Twitter.

Ранее господин Макрон озвучил идею создания общеевропейской армии. По его мнению, это уменьшит зависимость Европы от США. «Мы должны защищать себя от Китая, России и даже Соединенных Штатов», — сказал он 6 ноября в эфире Europe 1, комментируя решение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).