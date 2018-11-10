Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мы заходим в Донбасс»: Украина заявила о вводе миротворцев ООН
В США назвали советские истребители «летающими гробами»
Ученые нашли способ снизить давление без лекарств
2 привычки, разрушающие клетки мозга, которые отвечают за память
Какие опасности ждут покупателей квартир в новостройках
Контрсанкции против Украины: пострадавшие в лицах Контрсанкции Москвы против Киева затронут всех украинских промышленников
Журналистка из Испании открыла глаза Украине
Коротченко: США хотят «замять» тему с «Буком»
Насильники назвали причину группового изнасилования дознавателя
Шутка Галустяна о петухе и Кадырове взорвала Сеть
«Спартак» заплатит «Арсеналу» 3,2 млн евро за переход Кононова
Чемпионат России по футболу продолжится в субботу тремя матчами
2 привычки, разрушающие клетки мозга, которые отвечают за память
Ученые сделали важное открытие об алкоголе
СМИ: Покинувшая Россию Марина Александрова снялась без одежды
Бросившая дочку Блюменкранц ушла в запой - СМИ
Какие опасности ждут покупателей квартир в новостройках
Где в России выгоднее всего сдавать жилье в аренду
Фоторепортажи
11Лучшие фото звезд
10У здания ФСБ в Архангельске прогремел взрыв
05:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Трамп счел оскорбительной идею Макрона создать армию для защиты от США

Президент США Дональд Трамп счел «очень оскорбительными» слова президента Франции Эмманюэля Макрона о создании общеевропейской армии для защиты от Китая, России и Соединенных Штатов.

Наверх
Источник: AP 2018

«Очень оскорбительно, но, возможно, Европе сначала нужно заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую субсидируют США!», — написал он в Twitter.

Ранее господин Макрон озвучил идею создания общеевропейской армии. По его мнению, это уменьшит зависимость Европы от США. «Мы должны защищать себя от Китая, России и даже Соединенных Штатов», — сказал он 6 ноября в эфире Europe 1, комментируя решение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

20 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД. Позже он сказал, что Китай «должен быть включен» в договор. Как объяснил решение господина Трампа его советник Джон Болтон в интервью «Ъ», только две страны в мире связаны данным договором — Россия и США — и «одна из этих стран нарушает соглашение».

Справка
Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

 Сфера, в которой москвичи зарабатывают больше всего
История с утечкой данных из Сбербанка получила продолжение
Между Австрией и Россией разгорелся шпионский скандал
Россияне выбрали лучший отечественный фильм за последние 15 лет
Оператору «Северного потока» запретили выплаты «Газпрому»
Холодок пробежал: будет ли конфликт из-за антарктической нефти
Россиянин годами не платил за ЖКХ и отсудил сотни тысяч рублей
Мамаев остался без общения с Кокориным
Индонезия предупредила об угрозе срыва сделки по Су-35
Спорт
«Спартак» заплатит «Арсеналу» 3,2 млн евро за переход Кононова Пост главного тренера «Спартака» освободился в октябре, после ухода итальянского специалиста Массимо Карреры
Hi-Tech
12 дешевых (и нужных) товаров с Aliexpress Классные подарки для себя и друзей.
Авто
Представлен самый красивый Mitsubishi (и это пикап L200) Корреспондент @Авто сгонял в Таиланд, чтобы увидеть пикап одним из первых в мире
Кино
Светлана Лобода расплакалась в шоу Андрея Малахова Певица поделилась с ведущим «Прямого эфира» подробностями личной жизни
Недвижимость
Почему не нужно снимать квартиру с итальянцами: рассказ россиянки
Взыскание долгов по ЖКХ могут передать коллекторам
Дом-хамелеон обнаружили в Москве
Российской семье требуется 5 лет, чтобы накопить на квартиру
Дети
Виктория Исакова впервые заговорила о дочери Актриса ранее не афишировала появление девочки в семье 
Леди
Сколько денег 50-летняя Валерия потратила на создание модного образа Каких российских дизайнеров поддерживает певица Валерия и что написано на ремешке ее сумки. А главное – сколько все это стоило?
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь