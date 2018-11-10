Япония решила договориться с Россией по Курилам

Предполагается, что стороны обсудят заключение мирного договора на основе Совместной
По информации издания, Абэ согласен следовать этому документу. Ранее японские власти настаивали на другой последовательности — передать южные Курилы и лишь после этого заключить мирный договор.
В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума предложил
Мирный договор между Россией и Японией не подписывается более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет над ними не подлежит сомнению.