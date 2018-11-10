Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скрипали кончились: раскрыт смысл шпионского скандала в Австрии
Как появились пирамиды (новое открытие потрясло ученых)
«Моя дочь умерла за сутки до своего рождения»: рассказ мамы
2 привычки, разрушающие клетки мозга, которые отвечают за память
В США девушка отомстила хозяйке квартиры за издевательства
Чай в пакетиках, искусственный загар и презервативыКакие мирные технические инновации породила Первая мировая война?
Журналистка из Испании открыла глаза Украине
Коротченко: США хотят «замять» тему с «Буком»
Насильники назвали причину группового изнасилования дознавателя
Шутка Галустяна о петухе и Кадырове взорвала Сеть
«Спартак» заплатит «Арсеналу» 3,2 млн евро за переход Кононова
Чемпионат России по футболу продолжится в субботу тремя матчами
В Лондоне повесили пародийные билборды с Путиным
Полиция нашла массовое захоронение с 200 телами
СМИ: Покинувшая Россию Марина Александрова снялась без одежды
Бросившая дочку Блюменкранц ушла в запой - СМИ
В США девушка отомстила хозяйке квартиры за издевательства
Как не дать мошенникам продать вашу квартиру?
Фоторепортажи
12Наводнение на Кубани
22Самые крупные учения НАТО со времен холодной войны
07:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Япония решила договориться с Россией по Курилам

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ хочет предложить президенту России Владимиру Путину ускорить переговоры по территориальному вопросу. Об этом сообщает «Майнити» со ссылкой на источники.

Наверх
Источник: AP 2018

Предполагается, что стороны обсудят заключение мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Согласно этому документу, Москва допускает передачу Японии Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора. Судьба Кунашира и Итурупа не упоминается.

Читайте также
Российские военные выполнили просьбу Японии по Курилам

По информации издания, Абэ согласен следовать этому документу. Ранее японские власти настаивали на другой последовательности — передать южные Курилы и лишь после этого заключить мирный договор.

В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ подписать мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий. Япония отвергла это предложение и заявила, что мир не будет заключен до тех пор, пока страны не урегулируют территориальный спор на Курилах. В Токио также усомнились в спонтанности предложения Путина и предположили, что это было заранее спланировано.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет над ними не подлежит сомнению.

 Глава МИД Австрии заподозрила Россию в шпионаже
Названа выгода России от санкций США
Между Австрией и Россией разгорелся шпионский скандал
Россияне выбрали лучший отечественный фильм за последние 15 лет
Оператору «Северного потока» запретили выплаты «Газпрому»
Холодок пробежал: будет ли конфликт из-за антарктической нефти
Россиянин годами не платил за ЖКХ и отсудил сотни тысяч рублей
Мамаев остался без общения с Кокориным
Индонезия предупредила об угрозе срыва сделки по Су-35
Спорт
«Спартак» заплатит «Арсеналу» 3,2 млн евро за переход Кононова Пост главного тренера «Спартака» освободился в октябре, после ухода итальянского специалиста Массимо Карреры
Hi-Tech
12 дешевых (и нужных) товаров с Aliexpress Классные подарки для себя и друзей.
Авто
Представлен самый красивый Mitsubishi (и это пикап L200) Корреспондент @Авто сгонял в Таиланд, чтобы увидеть пикап одним из первых в мире
Кино
Светлана Лобода расплакалась в шоу Андрея Малахова Певица поделилась с ведущим «Прямого эфира» подробностями личной жизни
Недвижимость
Какие опасности ждут покупателей квартир в новостройках
Готовим дачный дом к зиме: 8 советов
Пять самых известных стен в мире
Заезжай и живи: как продаются квартиры с мебелью и техникой
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь - 16 488
Victoria's Secret Fashion Show 2018 215
посторонним В. 170
Я надену всё лучшее сразу )))) 165
Леди
Сколько денег 50-летняя Валерия потратила на создание модного образа Каких российских дизайнеров поддерживает певица Валерия и что написано на ремешке ее сумки. А главное – сколько все это стоило?
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь