Япония решила договориться с Россией по Курилам

Источник: AP 2018

Предполагается, что стороны обсудят заключение мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Согласно этому документу, Москва допускает передачу Японии Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора. Судьба Кунашира и Итурупа не упоминается.

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По информации издания, Абэ согласен следовать этому документу. Ранее японские власти настаивали на другой последовательности — передать южные Курилы и лишь после этого заключить мирный договор.

В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ подписать мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий. Япония отвергла это предложение и заявила, что мир не будет заключен до тех пор, пока страны не урегулируют территориальный спор на Курилах. В Токио также усомнились в спонтанности предложения Путина и предположили, что это было заранее спланировано.