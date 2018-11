Британские политологи раскрыли причины ненависти Запада к России

Британские политологи Ти Джей Коулз и Мэттью Элфорд рассказали, почему Запад ненавидит Россию. Свою позицию по этому вопросу они изложили в книге «Union Jackboot: What Your Media and Professors Don’t Tell You About British Foreign Policy», отрывок из которой приводит издание CounterPunch.