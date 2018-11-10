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11:07 (мск), источник: m24.ru

Британские политологи раскрыли причины ненависти Запада к России

Британские политологи Ти Джей Коулз и Мэттью Элфорд рассказали, почему Запад ненавидит Россию. Свою позицию по этому вопросу они изложили в книге «Union Jackboot: What Your Media and Professors Don’t Tell You About British Foreign Policy», отрывок из которой приводит издание CounterPunch.

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Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Книга состоит из провокационных вопросов Элфорда и развернутых ответов Коулза. По мнению ее авторов, все дело в том, что Россия не делает то, что ей говорят.

Они утверждают, что Вашингтон изо всех сил пытается сохранить свое первенство, однако Москва своим нежеланием поддаваться мешает его господству.

После ухода в отставку Бориса Ельцина Россия начала двигаться к «экономическому национализму» — рынки перестали быть свободными, американским корпорациям пришлось иметь дело с нововведенными пошлинами. Это, по мнению политологов, и стало реальной угрозой.

«Но общественности такого говорить нельзя — что Запад «ненавидит Россию, потому что она не делает, что ей говорят», — отмечается в издании.

В книге также говорится, что Россию в Великобритании считают врагом уже с начала XX века и называют тот период «первой холодной войной». Тогда страны боролись за стратегические ресурсы и торговые пути, а когда к власти пришли большевики, Россия стала представлять еще и идеологическую угрозу.

При этом Коулз напоминает, что Британия первой использовала химическое оружие на территории России, когда проводила операцию в поддержку Белой армии — Черчилль тогда открыто называл это оружие «правильным лекарством». Теперь же все почему-то говорят о том, как Москва угрожает Западу, отмечает политолог.

Также он критикует военные действия Запада. Коулз напомнил, что американские военные специалисты еще много лет назад говорили, что любые попытки НАТО влиять на Украину приведут к «аннексии» Крыма. И сейчас, по его словам, Москва не внезапно «нападает» на Киев, а реагирует на действия НАТО.

В качестве примера он приводит Шотландию. Политолог отмечает, что если бы она отделилась от Великобритании, и русские стали бы проводить у границ государства военные учения, якобы чтобы сдержать британцев от захвата Шотландии, это сочли бы как минимум огромной угрозой и нарушением Устава ООН.

«То же самое мы делаем на Украине», — пишет эксперт. Он подчеркнул, что несмотря на утверждения западных СМИ, Россия или Китай не представляют военной угрозы, просто Западу не нравится развитие этих стран.

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