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22:42 (мск), источник: РИА Новости

Президент Австрии прокомментировал шпионский скандал с Россией

ВЕНА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен прокомментировал в интервью радиостанции Ö1 шпионский скандал о связях отставного полковника с Россией.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее СМИ сообщали, что подозреваемый в разведке дал признательные показания. По информации газеты Presse, которая ссылается на неназванного собеседника в Министерстве обороны Австрии, отставной полковник якобы использовал технические устройства, представленные российской стороной. В последующем стало известно, что его арестовали. APA, в свою очередь, сообщает со ссылкой на представителя прокуратуры Зальцбурга, что бывший военный находится в предварительном заключении, вопрос о его аресте в настоящий момент решается. По данным агентства, причиной задержания стали опасения «совершения преступления» или бегства бывшего офицера армии.

Австрийский лидер заявил, что необходимо провести тщательное расследование перед принятием определенных мер.

«В настоящий момент я не вижу повода драматизировать», — сказал Александер Ван дер Беллен.

Он добавил, что не будет обсуждать этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным на Форуме мира в Париже в воскресенье, на котором соберутся десятки глав государств.

Шпионский скандал

Накануне австрийские СМИ сообщили о задержании отставного полковника по подозрению в шпионаже в пользу российской стороны на протяжении почти двадцати лет. Отмечалось, что он якобы работал в Минобороны Австрии.

В австрийской прокуратуре отмечали, что отставного полковника подозревают в разглашении государственной тайны. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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Министр обороны страны Марио Кунасек рассказал, что австрийская сторона получила информацию от «дружественной службы» несколько недель назад. Как отметили СМИ, речь идет о немецкой спецслужбе.

Канцлер Австрии Себастьян Курц потребовал от России «транспарентной информации» и заявил, что Вена намерена обсудить ситуацию с европейскими партнерами.

Глава австрийского МИД Карин Кнайсль, в свою очередь, отменила визит в Россию. В субботу она провела телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. В ходе беседы австрийский дипломат выразила надежду, что последние события не отразятся на отношениях Москвы и Вены. Лавров же назвал неприемлемой «практику выдвижения публичных бездоказательных обвинений».

Глава российского МИД также заявил, что взаимные претензии необходимо обсуждать через налаженные каналы диалога и на основе фактов.

Кроме того, МИД накануне передал австрийскому послу Йоханнесу Айгнеру ноту протеста. В ведомстве назвали шпионский скандал вбросом информации в СМИ. Российские дипломаты также посетовали, что последние события уже отразились на взаимодействии Москвы и Вены.

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