Глава Евросовета осудил «флиртующих» с Россией политиков

«Хотел бы подчеркнуть, что я не вижу никакого совпадения в том, что практически во всей Европе, будь то открыто или более скрытно, все те, кто испытывает энтузиазм в связи с выходом Великобритании из ЕС, кто более или менее в восторге от дальнейших шагов Вашингтона к изоляционизму, те, кто с возрастающей интенсивностью флиртует с Владимиром Путиным, пытаются убедить нас, что ЕC не имеет будущего», — заявил Туск в комментарии, распространенном в субботу пресс-службой Евросовета.