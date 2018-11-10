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22:50 (мск), источник: РИА Новости

Глава Евросовета осудил «флиртующих» с Россией политиков

БРЮССЕЛЬ, 10 ноя — РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск провел параллель между политиками в Европе, которые восхищаются новой администрацией США, выступают за Brexit и «флиртуют» с Россией, с теми, кто делает ставку на конфликты и пытается убедить, что у ЕС нет будущего.

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Источник: РИА Новости

Ранее СМИ сообщили, что Туск заявил о существовании «очень серьезной угрозы» выхода Польши из состава ЕС. По его мнению, лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский балансирует на грани и может спровоцировать выход страны из ЕС простейшей ошибкой.

«Хотел бы подчеркнуть, что я не вижу никакого совпадения в том, что практически во всей Европе, будь то открыто или более скрытно, все те, кто испытывает энтузиазм в связи с выходом Великобритании из ЕС, кто более или менее в восторге от дальнейших шагов Вашингтона к изоляционизму, те, кто с возрастающей интенсивностью флиртует с Владимиром Путиным, пытаются убедить нас, что ЕC не имеет будущего», — заявил Туск в комментарии, распространенном в субботу пресс-службой Евросовета.

Проблема в том, что сегодня те, кто болеет за национализм в Европе, кто делает ставку на дезинтеграцию и конфликты, неизбежно приведет к абсолютно фундаментальной угрозе и нашей польской независимости. Сегодня тот, кто выступает против сильной позиции Польши в объединенной Европе, на самом деле выступает против независимости Польши.

По мнению Туска, сейчас от самих польских политиков зависит, будут ли они способствовать своими действиями распаду ЕС и выходу из нее Польши.

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