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04:57 (мск), источник: РИА Новости

Климкин назвал выборы в ДНР и ЛНР незаконными и пригрозил санкциями

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в ответ на проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках последует усиление международных санкций.

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Источник: РИА Новости

«И мы с нашими партнерами уже работаем над этим», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

В видеообращении глава МИД назвал запланированные выборы «преступлением против Украины».

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«Конечно, за преступления обязательно будет наказание, конечно, в виде санкций», — подчеркнул он.

Также министр обвинил Россию в том, что она не хочет мира, и призвал жителей Донбасса в голосовании не участвовать. Он добавил, что голоса местных жителей будут важны, когда выборы будут проводиться киевскими властями.

Выборы в Донбассе

Выборы глав самопровозглашенных республик и депутатов намечены на воскресенье, 11 ноября. Киев заявил, что их результаты не признает, в ЕС и США их также считают нелегитимными.

Петр Порошенко заявил, что Киев ждет реакции «большой семерки», партнеров из ЕС, США и Канады по выборам. Он также призвал жителей Донбасса не принимать в них участия.

СБУ завела уголовное дело «по факту организации незаконных выборов на временно оккупированных территориях».

Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выборы в Донбассе не идут вразрез с Минскими соглашениями.

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