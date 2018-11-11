Климкин назвал выборы в ДНР и ЛНР незаконными и пригрозил санкциями

«И мы с нашими партнерами уже работаем над этим», — написал он в своем микроблоге в Twitter.
В видеообращении глава МИД назвал запланированные выборы «преступлением против Украины».
«Конечно, за преступления обязательно будет наказание, конечно, в виде санкций», — подчеркнул он.
Также министр обвинил Россию в том, что она не хочет мира, и призвал жителей Донбасса в голосовании не участвовать. Он добавил, что голоса местных жителей будут важны, когда выборы будут проводиться киевскими властями.
Выборы глав самопровозглашенных республик и депутатов намечены на воскресенье, 11 ноября. Киев заявил, что их результаты не признает, в ЕС и США их также считают нелегитимными.
Петр Порошенко заявил, что Киев ждет реакции «большой семерки», партнеров из ЕС, США и Канады по выборам. Он также призвал жителей Донбасса не принимать в них участия.
СБУ завела уголовное дело «по факту организации незаконных выборов на временно оккупированных территориях».
Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выборы в Донбассе не идут вразрез с Минскими соглашениями.
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