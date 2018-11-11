В Париже соберутся несколько десятков глав государств и правительств

Источник: AFP 2018

Во второй половине дня мировые лидеры прибудут на Форум мира, который был инициирован президентом Франции Эммануэлем Макроном и «призван стать ответом на рост напряженности в современном мире».

Торжественная церемония по случаю столетия окончания Первой мировой начнется у Триумфальной арки в Париже около 11.00 (13.00 мск). В ней примут участие более 70 глав государств и правительств, представителей международных организаций, в числе которых президент РФ Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Турции Тайип Эрдоган, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Украины Петр Порошенко, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, генсек НАТО Йенс Столтенберг, генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

Согласно списку, который был распространен пресс-службой Елисейского дворца, в Париже также ожидаются президенты Сербии, Австрии, Финляндии, Грузии, Латвии, Эстонии, премьер-министры Греции, Испании, Армении, Бельгии, Чехии, Нидерландов, Канады.

После завершения церемонии у Тримфальной арки приглашенные в Париж мировые лидеры отправятся на обед в Елисейском дворце, где, как ожидается, может состояться краткая беседа «на ногах» между Путиным и Трампом.

Около 10 тысяч сотрудников сил правопорядка будут обеспечивать безопасность в Париже во время мероприятий, заявил ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

Как отметил в интервью РИА Новости посол РФ во Франции Алексей Мешков, Москва придает большое значение памятным мероприятиям в Париже.

«Россия была одним из основных участников Первой мировой войны. Решающим был и вклад нашей страны в победу Антанты. На алтарь этой победы были принесены колоссальные жертвы. Не будем забывать и о том, что на французской земле героически воевал Русский экспедиционный корпус. В центре Парижа на набережной Сены стоит замечательный памятник русским солдатам и офицерам, многие из которых погибли и были похоронены во Франции», — отметил дипломат.

Ожидается, что в воскресенье Путин возложит цветы к памятнику солдатам Русского экспедиционного корпуса, который был открыт в 2011 году.

Форум мира без Трампа?

Во второй половине дня в большом зале парка Ла-Виллет в Париже начнет свою работу Форум мира, в ходе которого запланированы выступления Макрона, Меркель и Гуттереша.

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По сообщениям французских СМИ, Трамп, который прибыл в Париж в ночь на субботу и провел переговоры с Макроном, решил не принимать участие в форуме. Вместе с тем противники политики американского президента намерены провести митинг на площади Республики, выступая против его приезда в Париж.

Работа Форума мира продлится три дня — до 13 ноября. Как отмечается на сайте французского МИД, задачей форума является «укрепление дела мира за счет улучшения глобального регулирования и содействие всему, что способствует снижению международной напряженности: сотрудничеству между государствами для решения трансграничных проблем, совместному управлению объектами всемирного достояния, лучшему регулированию интернета и обмена информацией».

Предполагается, что форум будет проводиться ежегодно и станет «платформой для обмена опытом и новаторскими решениями, которая объединит всех активных участников процесса регулирования».

Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) намерена представить на Форуме мира декларацию по информации и демократии. Организация вышла с подобной инициативой спустя 70 лет после того, как Генассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Работа над декларацией по информации и демократии велась в рамках специальной комиссии, которую возглавили лауреат Нобелевской премии Ширин Эбади и генеральный секретарь «Репортеров без границ» Кристоф Делуар.

Памятник погибшим парижанам

Еще одним важным событием станет открытие памятника парижанам, погибшим в ходе Первой мировой войны. Монумент длиной в 280 метров с именами появится на кладбище Пер-Лашез в Париже.

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«После Первой мировой войны повсюду во Франции, во всех коммунах, стали появляться памятники жителям, погибшим на фронте. На памятниках указывались их имена. Но в Париже такой памятник сделать не смогли: так велико было число погибших, что составить точный список было невозможно», — рассказала ранее РИА Новости заместитель мэра Парижа по вопросам сохранения памяти Катрин Вье-Шарье.

По ее словам, исторический факультет Сорбонны проделал работу по составлению такого списка с именами всех погибших в ходе этой войны, собрав 95 тысяч имен.

Первая мировая война (28 июля 1914 года — 11 ноября 1918 года) была первым военным конфликтом мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств. Эта война, охватившая впервые в истории человечества территории двух континентов (Евразия и Африка) и огромные морские акватории, коренным образом перекроила политическую карту мира и стала одной из самых масштабных и кровавых.