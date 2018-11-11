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05:40 (мск), источник: Известия

Евросоюз отклонил ключевое предложение Мэй по Brexit

Евросоюз отклонил ключевое предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по выходу страны из ЕС. Об этом сообщила газета The Sunday Times.

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Источник: AP 2018

Британский премьер надеялась, что сможет объединить свой кабинет и преодолеть возникший барьер в переговорах с ЕС. Она предлагала создать независимый механизм, чтобы решить таможенные споры. Предположительно, Мэй пыталась избежать жесткой границы с Северной Ирландией, пишет «РИА Новости».

В свою очередь в Брюсселе заявили, что следить за соблюдением всех решений по Brexit возможно только в рамках Европейского суда. Отмечается, что уже четыре министра готовы покинуть правительство премьера.

Издание The Telegraph также заявило, что ряд евроскептиков партии Тори и члены Демократической юнионистской партии намерены голосовать против плана, который предлагает Мэй.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британцев высказались за выход своей страны из состава ЕС. Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.

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