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09:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Макрон выступил против увеличения военных расходов ЕС для покупки оружия у США

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ЕС следует наращивать оборонные бюджеты с целью укрепления своей автономности, а не с целью покупки вооружений американского производства.

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Источник: Reuters

«Я не хочу видеть, что европейские страны увеличивают свои расходы на оборону, чтобы покупать американские или иные вооружения или материалы вашего (американского.— “Ъ”) производства. Я думаю, если мы увеличиваем наши расходы, то для укрепления нашей автономности», — сказал господин Макрон в интервью телеканалу CNN.

Ранее господин Макрон озвучил идею создания общеевропейской армии. По его мнению, это уменьшит зависимость Европы от Вашингтона и нужно для защиты от «Китая, России и даже США». Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что слова французского президента оскорбительны.

11 ноября утром господин Макрон принял американского президента в Елисейском дворце. «Мы провели очень ясную беседу. Он выступает за лучшее распределение нагрузки в НАТО, и я с этим согласен», — сказал президент Франции после встречи.

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На вопрос о том, считает ли он неизбежными столкновения с президентом США по поводу возможности создания европейской армии, он ответил: «Нет <…> он (Дональд Трамп.— “Ъ”) подтвердил в присутствии прессы, что для него это нормально».

Дональд Трамп неоднократно критиковал входящие в НАТО страны за то, что они тратят недостаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Сначала он требовал увеличить траты на оборону до 2% ВВП. На следующий день после того, как члены альянса подписали соответствующее коммюнике на саммите, американский президент призвал своих союзников не останавливаться на достигнутом и увеличить траты до 4% ВВП.

Макрон поддерживает предложение об увеличении расходов на оборону в НАТО
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