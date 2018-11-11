Макрон выступил против увеличения военных расходов ЕС для покупки оружия у США

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«Я не хочу видеть, что европейские страны увеличивают свои расходы на оборону, чтобы покупать американские или иные вооружения или материалы вашего (американского.— “Ъ”) производства. Я думаю, если мы увеличиваем наши расходы, то для укрепления нашей автономности», — сказал господин Макрон в интервью телеканалу CNN.

Ранее господин Макрон озвучил идею создания общеевропейской армии. По его мнению, это уменьшит зависимость Европы от Вашингтона и нужно для защиты от «Китая, России и даже США». Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что слова французского президента оскорбительны.

11 ноября утром господин Макрон принял американского президента в Елисейском дворце. «Мы провели очень ясную беседу. Он выступает за лучшее распределение нагрузки в НАТО, и я с этим согласен», — сказал президент Франции после встречи.

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На вопрос о том, считает ли он неизбежными столкновения с президентом США по поводу возможности создания европейской армии, он ответил: «Нет <…> он (Дональд Трамп.— “Ъ”) подтвердил в присутствии прессы, что для него это нормально».