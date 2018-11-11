Владимир Путин рассчитывает встретиться с Дональдом Трампом на полях G20

«Мы договоримся о том, что мы здесь не будем нарушать график работы принимающей стороны: по их просьбе мы никаких встреч здесь не организуем, а она возможна будет, скажем, на полях двадцатки либо позднее. В любом случае, мы к диалогу готовы», — сказал господин Путин (цитата по «Интерфаксу»).