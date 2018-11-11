Путин рассказал, что им с Трампом пока не удалось пообщаться в Париже. Но российский лидер готов в любое время - скорее всего, через три недели в Аргентине pic.twitter.com/QZEBYJKj7g— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 11 ноября 2018 г.
Владимир Путин рассчитывает встретиться с Дональдом Трампом на полях G20
Президент России Владимир Путин сообщил, что двусторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Париже не было. В интервью RT France он рассказал, что президент Франции Эмманюэль Макрон выразил пожелание, чтобы во время мероприятий, посвященных столетию со дня окончания Первой мировой войны, таких встреч не было.