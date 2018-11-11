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17:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Владимир Путин рассчитывает встретиться с Дональдом Трампом на полях G20

Президент России Владимир Путин сообщил, что двусторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Париже не было. В интервью RT France он рассказал, что президент Франции Эмманюэль Макрон выразил пожелание, чтобы во время мероприятий, посвященных столетию со дня окончания Первой мировой войны, таких встреч не было.

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«Мы договоримся о том, что мы здесь не будем нарушать график работы принимающей стороны: по их просьбе мы никаких встреч здесь не организуем, а она возможна будет, скажем, на полях двадцатки либо позднее. В любом случае, мы к диалогу готовы», — сказал господин Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Изначально предполагалось, что Владимир Путин и Дональд Трамп, находясь во Франции, проведут двустороннюю встречу. Но позже переговоры пришлось отменить, так как об этом попросил Эмманюэль Макрон. По его мнению, переговоры отвлекли бы внимание от празднования 100-летия окончания войны.

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